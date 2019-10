Jerzy Kwieciński: transformacja energetyczna to proces na 30-40 lat

Transformacja energetyczna to proces, który potrwa 30, nawet 40 lat. To nie tylko wyzwanie dla rządów, ale i regionów, bowiem musimy korzystać z instrumentów, które wykorzystują na co dzień burmistrzowie czy marszałkowie - powiedział w Brukseli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Transformacja energetyczna dotknie w Europie aż 41 regionów, w których wciąż wydobywa się węgiel kamienny lub brunatny.

To przede wszystkim zagrożenia związane z utratą miejsc pracy w krajach takich, jak Polska, Czechy czy Rumunia – wszędzie tam, gdzie węgiel stanowi m.in. podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego regionów węglowych, zaprezentowanego 9 października w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli, podczas odbywającego się właśnie Tygodnia Regionów.

Z Brukseli dla WNP.pl Tomasz Jakubowski