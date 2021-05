Jerzy Markowski: Dewastujemy przemysł, udając, że ratujemy przez to klimat

Demontujemy własny przemysł, okłamując się, że ratujemy politykę klimatyczną. A jednocześnie za własne pieniądze utrzymujemy już setki tysięcy miejsc pracy za granicą - przede wszystkim w Azji, gdzie wytwarzane są produkty nam niezbędne. Trudno o bardziej cyniczne i negatywne perpetuum mobile. Nic nie trzeba robić żyjąc w błogim zakłamaniu, że ratujemy świat. Jednak będzie tak do czasu, aż Azja podniesie ceny różnych wyrobów na tyle znacząco, że kupowanie ich stanie się dla nas kolejnym nierealnym wyzwaniem ekonomicznym - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Pora ukrócić ten proceder niszczenia własnej gospodarki

Zwraca przy tym uwagę, że jeszcze inny wymiar ma to w skali państwa.- Każde państwo, w tym także Polska, otrzymało darmowe limity emisji CO2, które można albo wykorzystać rozdzielając je pomiędzy producentów wysokoemisyjnego przemysłu, albo sprzedać na rynku tym krajom czy organizacjom, które chętnie nabędą takie limity - mówi Jerzy Markowski. - Tu logika jest prosta: im wyższa cena jednostki emisji CO2, tym większe przychody dla sprzedającego. I wiele państw dochodzi do absurdalnej sytuacji, że woli sprzedać wolne limity emisji CO2 niż wspierać rodzimy przemysł. Mam wrażenie, że dotyczy to również naszego kraju, bowiem który minister finansów nie cieszy się z przychodów do budżetu państwa uzyskanych bez jakichkolwiek kosztów produkcji. I cała ta doktryna obrotu limitami CO2 wynika z cynicznego założenia, że ograniczamy emisję CO2 w świecie, co jest całkowitym absurdem - dodaje Jerzy Markowski.I zaznacza, że przecież wszystkie te produkty, które nie są produkowane w Unii Europejskiej z uwagi na wysokie koszty emisji CO2, produkowane są w innych częściach świata, gdyż poza Unią takich opłat nie ma.- Dla Europy, a zwłaszcza dla Polski i innych krajów o rozwiniętym przemyśle znaczy to prawie to samo: że produkt obarczony limitami CO2 nie może być produkowany w Polsce. Ale skoro jest potrzebny gospodarce, to nabywa się go z krajów, w których takie limity CO2 nie obowiązują - podkreśla Jerzy Markowski. - W taki oto sposób demontujemy własny przemysł, okłamując się, że ratujemy politykę klimatyczną. A jednocześnie za własne pieniądze utrzymujemy już setki tysięcy miejsc pracy za granicą - przede wszystkim w Azji, gdzie wytwarzane są produkty nam niezbędne. Trudno o bardziej cyniczne i negatywne perpetuum mobile. Nic nie trzeba robić żyjąc w błogim zakłamaniu, że ratujemy świat. Jednak będzie tak do czasu, aż Azja podniesie ceny różnych wyrobów na tyle znacząco, że kupowanie ich stanie się dla nas kolejnym nierealnym wyzwaniem ekonomicznym - dodaje Markowski.I wskazuje, że najwyższa pora wziąć się za tę kwestię, bowiem nie można już dłużej biernie się temu przyglądać.- Już najwyższy czas, żeby kierownictwo Unii Europejskiej z inspiracji takich krajów, jak właśnie Polska, Niemcy Włochy czy Francja - posiadających rozwinięty przemysł - ukróciło wreszcie ten proceder niszczenia własnej gospodarki w złudnej intencji poprawy klimatu - zaznacza Jerzy Markowski. - De facto, nawet gdybyśmy w całej UE wygasili cały przemysł emitujący CO2, to zmniejszyłoby to emisję w świecie o około 10 procent, co zostałoby zniwelowane przez rozwój przemysłu wysokoemisyjnego między innymi w Azji w ciągu zaledwie jednego roku. Ileż można udawać, że służymy, skoro szkodzimy - podsumowuje nie kryjąc irytacji Jerzy Markowski.