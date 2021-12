Jerzy Markowski: PGG nie ma pieniędzy na jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenia

Otwartą kwestią jest to, czy zarząd Polskiej Grupy Górniczej dysponuje jakimikolwiek pieniędzmi, które można by przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenia. I tu, moim zdaniem, sytuacja jest klarowna: Polska Grupa Górnicza nie ma takich pieniędzy. Gdyby bowiem miała, to jej zarząd również zauważa przecież skutki inflacji i na pewno wysupłałby pieniądze na jakieś dodatkowe wynagrodzenia i to bez związkowego nękania - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Polska Grupa Górnicza znajduje się w bardzo trudnej sytuacji.

Górnicze związki domagają się podwyżek płac.

Wskazują na postępującą inflację i wszechobecną drożyznę.

Problem narasta