Jerzy Markowski: Powolny rozwój offshore w Polsce to nie wina górników

- Do jakichkolwiek alternatyw energetycznych nie trzeba przekonywać górników, ponieważ górnik także potrafi liczyć. Natomiast próby pozyskiwania akceptacji górników uzyskaniem miejsc pracy przy budowie wiatraków czy farm wiatrowych na morzu są po prostu śmieszne, żeby nie powiedzieć irytujące dla górników - zaznacza Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

Nierealne zamierzenia?

Polska zobowiązana jest do osiągnięcia do 2020 roku obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie nie niższym niż 15 proc., a w perspektywie 2030 roku musimy przekroczyć 20 proc. Jednakże dostarczenie po raz pierwszy prądu z farmy wiatrowej w polskiej strefie na Bałtyku już w 2025 roku stanęło pod znakiem zapytania. Wszystko przez opóźnienia w procedowaniu tzw. ustawy offshore.- Zatem ta ustawa jest bardzo potrzebna - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). -Ważne, żeby od 2021 roku inwestycje w morską energetykę wiatrową ruszyły do przodu, co bez ustawy nie będzie możliwe - dodaje.Według Bogusława Ziętka, przewodniczącego Sierpnia 80, plany co do udziału odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym są nierealistyczne.- Zamierzenia, które w tym względzie przedstawia rząd są nierealistyczne, bowiem nie uzyskamy takiej zdolności produkcji energii z morskich farm wiatrowych, jakie przewiduje resort aktywów państwowych oraz resort klimatu - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek. - Przyznawali to zresztą podczas negocjacji dotyczących realizacji celów klimatycznych narzuconych nam przez UE. Po drugie, koszty wytwarzania energii z tego typu źródeł są jednymi z najwyższych i póki co nic nie wskazuje na to, aby miały spadać. Po trzecie wreszcie - elementy do produkcji morskich farm wiatrowych pochodzą w większości z importu. Są one głównie produkcji niemieckiej. Z tego powodu polskie firmy i polscy pracownicy niewiele na tym zyskają - dodaje Ziętek.I zwraca uwagę na to, że problemem nie jest to, że powstają alternatywne źródła energii, także te w OZE.- Przy takim tempie wykańczania w Polsce energii opartej o węgiel kamienny i brunatny, tej energii nam już wkrótce zabraknie - alarmuje Bogusław Ziętek. - Problemem jest to, że rząd przedstawia i zamierza realizować nierealistyczne plany. Farmy wiatrowe czy bloki atomowe nie powstaną u nas w tak szybkim tempie, jak przewidują to rządzący. Z tego wynika prosty wniosek, że zbyt szybko likwidujemy górnictwo, bo będziemy uzależnieni od importu energii. A ta jest przecież jednym z najważniejszych elementów stanowiących o naszej suwerenności - podsumowuje Bogusław Ziętek.