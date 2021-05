Jerzy Markowski: Ws. Turowa mamy do czynienia z wyjątkową agresywnością organizacji ekologicznych

Czymś, o czym niestety milczymy, jest wyjątkowo agresywna aktywność różnego rodzaju organizacji i fundacji ekologicznych przede wszystkim z Polski, które protestowały przeciwko przedłużeniu eksploatacji węgla brunatnego w kopalni Turów - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Trzeba się tym zająć naprawdę na poważnie

I dodaje, że to jest tyle, ile przeciętnie zużywa około 4 mln mieszkańców Polski.- I właśnie o to chodziło tym organizacjom ekologicznym, bowiem dokładnie te same organizacje - tymi samymi argumentami - protestują w sprawie złoża Złoczew decydującego o istnieniu w przyszłości Elektrowni Bełchatów - zaznacza Markowski. - Protestują też przeciwko nowym obszarom górniczym dla kopalni Bogdanka. Protestują również przeciwko eksploatacji złoża węgla kamiennego Żory-Suszec w Orzeszu. Krótko mówiąc: są wszędzie tam, gdzie można zaszkodzić bezpieczeństwu energetycznemu Polski - ocenia Jerzy Markowski.Jednocześnie wskazuje, iż najbardziej dramatyczne w tym wszystkim jest to, że bardzo często ich opinia znaczy dużo więcej dla organów polskiego państwa, zwłaszcza Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podległej zresztą ministrowi klimatu i środowiska niż argumenty inwestorów.- W jednym jedynym przypadku minister klimatu i środowiska nie usłuchał ekologów i kierując się interesem bezpieczeństwa energetycznego kraju przedłużył koncesję dla kopalni Turów. Stąd prosta droga na sprowokowanie do uderzenia o największej sile rażenia, czyli decyzji TSUE - zaznacza Markowski. - Moim zdaniem decyzja TSUE jest przejawem arogancji i niekompetencji. I nie może być zrealizowana. Trzeba tylko zaktywizować wszystkie metody, od dyplomacji aż po rozmowy techniczne. Ubieranie tego w wielki konflikt polityczny jest oczywistą bzdurą, bowiem ani kopalnie węgla brunatnego w Czechach, ani w Niemczech niczego nie zyskują. A traci wyłącznie bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego, co jest celem zwłaszcza tych organizacji ekologicznych i uległych im urzędników - dodaje Markowski.Jego zdaniem trzeba nareszcie poważnie potraktować politykę energetyczną jako podstawowy proces, od którego zależy suwerenność gospodarcza kraju.- Nie można go pozostawić nieodpowiedzialnym fantastom, którzy straszą polskich obywateli, że nie otrzymają pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jeżeli radykalnie nie odejdą od węgla - podkreśla Jerzy Markowski. - Najlepszym doświadczeniem tego, co znaczy energetyka bez węgla w Polsce są doświadczenia ostatnich tygodni, kiedy w Elektrowni Bełchatów wypadło na skutek awarii 20 proc. mocy zainstalowanej w Polsce. W Turowie miałoby teraz wypaść 8 proc. Do tego dochodzi import węgla kamiennego do elektrowni węglowych, który rośnie. No, ale najważniejsze jest, żebyśmy ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji budowali na przykład ścieżki rowerowe na hałdach, jak planuje się to choćby w Suszcu. Najwyższy czas zająć się tym naprawdę poważnie - podsumowuje Jerzy Markowski.Czytaj także: Poza Unią węgiel ma się świetnie. Za chwilę pokaże się nowy, ważny gracz