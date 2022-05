Jesień będzie poważnym sprawdzianem. Kto najbardziej odczuje brak węgla?

Ceny węgla utrzymują się na wysokim poziomie a podaż surowca nie nadąża za popytem. Embargo na węgiel z Rosji będzie mieć dodatkowy wpływ na sytuację na rynku węgla. - Jesień będzie sprawdzianem w tym zakresie i możemy mieć znaczny problem społeczny z tytułu braku węgla na rynku i jego wysokich cen - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Sprzedawcy węgla wskazują, że odcięcie węgla z Rosji rodzi w perspektywie pozostałej części tego roku zasadnicze problemy.

A mianowicie brak ok 11 milionów ton węgla, w tym brak węgla dla sektora komunalno-bytowego w wystarczającej ilości.

A przy tym potencjał do ogromnych wzrostów cen węgla.

Niedawno Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla wraz ze Stowarzyszeniem Federacja Autoryzowanych Sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej skierowała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wskazano na szereg zagrożeń, jakie niesie za sobą embargo na import węgla z Rosji.

„Ustawa ta, choć z moralnego punktu widzenia ze wszech miar słuszna, niesie ze sobą bardzo daleko idące konsekwencje, które mogą dotknąć miliony Polaków znacznie boleśniej niż putinowski reżim, przeciwko któremu jest bezpośrednio skierowana” - wskazują sprzedawcy węgla.

Przypominają, że narastająca od wielu lat unijna polityka dekarbonizacji doprowadziła do stopniowego zmniejszania wydobycia węgla w kraju. Podaż węgla malała znacznie szybciej niż popyt, a powstałą w ten sposób lukę uzupełniał węgiel z importu, w 80 proc. właśnie z Rosji. Przyczyn skupienia się importerów na tym właśnie kierunku jest wiele, główne z nich to niska cena, relatywnie niskie koszty logistyki i jakość dopasowana do potrzeb polskiego rynku.

Trzeba działać już

Sprzedawcy węgla wskazują, że odcięcie tego węgla z dnia na dzień, jakkolwiek słuszne, rodzi w perspektywie pozostałej części roku zasadnicze problemy: brak ok 11 milionów ton węgla, w tym brak węgla dla sektora komunalno-bytowego w wystarczającej ilości; potencjał do ogromnych wzrostów cen węgla.

- Jesień będzie sprawdzianem w tym zakresie i możemy mieć znaczny problem społeczny z tytułu braku węgla na rynku i jego wysokich cen - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Na razie nie widać działań rządu, ani też jakiejś przemyślanej polityki w zakresie zapewnienia sobie węgla na kolejny sezon grzewczy. Może Bogdanka ma nieco więcej wydobyć, a także Tauron Wydobycie, jednak żeby doprowadzić do zwiększenia wydobycia, to musi być na to czas. Może w przyszłym roku będzie więcej węgla z krajowych kopalń, ale problemy mogą wystąpić już jesienią tego roku. Ta część społeczeństwa, która ogrzewa domy węglem, może mieć problem z dostępnością surowca. Dlatego już teraz potrzebne są działania nakierowane na zabezpieczenie surowca w wystarczającej ilości - zaznacza Marian Kostempski.

A ceny węgla utrzymują się na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, to jego tona w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) kosztuje w granicach około 275 dolarów.

Według sprzedawców brakujące ilości węgla można oszacować stosując analogię do roku ubiegłego. W rok 2021 weszliśmy z gigantycznymi zapasami 5 mln ton w energetyce i górnictwie, w ciągu roku do kraju zaimportowano 10 mln ton, a dla zbalansowania rynku na koniec roku brakło około 2 mln ton. To daje łączne zapotrzebowanie na poziomie 17 mln ton ponad roczną krajową produkcję.

Z kolei w 2022 rok branża weszła praktycznie bez zapasów. Jeśli chodzi o węgiel z zewnątrz, od początku roku do 15 kwietnia zaimportowano ok. 2 mln ton. Po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji, drogą kolejową mogłyby wjechać znaczące ilości węgla z Kazachstanu, jednakże rynek już się spodziewa, że Rosjanie w ramach odwetu za embargo zablokują tranzyt węgla z Kazachstanu już w maju. Zostają zatem porty.

Maksymalna przepustowość portów to 8 mln ton węgla na rok, lecz jeden kwartał już minął co daje już tylko 6 mln ton. „Realistycznie, biorąc pod uwagę konkurencję o szlaki wodne z innymi surowcami, myślimy że można zakładać ok. 4 mln ton przepustowości do końca roku. Razem daje to podaż ponad roczną produkcję krajową na poziomie 6 mln ton. Przy założeniu niezmienionego popytu daje to niemożliwy do uzupełnienia brak na poziomie 11 mln ton” - wskazują sprzedawcy węgla.

Zwiększenie wydobycia wymaga czasu i pieniędzy

Ten brak będzie podzielony mniej więcej w następujących proporcjach: 6 mln ton braknie w energetyce, 5 mln ton zabraknie w sektorze komunalno-bytowym. O ile te 6 mln to zaledwie ok. 20 proc. zużycia energetyki, o tyle w sektorze komunalno-bytowym 5 mln ton to niebagatelne 40 proc. całego rynku.

Sprzedawcy wskazują, że niedobór będzie odczuwalny jak nigdy dotąd.

„Uważamy, że przy tak ekstremalnej przewadze popytu nad podażą ceny, które już w tym momencie oscylują wokół 2200 brutto za tonę w portach, w sezonie grzewczym spokojnie mogą przekroczyć poziom 3000 brutto. Doceniamy przy tym poczucie misji krajowych producentów, którzy wciąż starają się utrzymywać ceny na znacząco niższym od importu poziomie, jednakże podaż węgla krajowego w sektorze komunalno-bytowym jest tak rażąco niska, że pozostaje bez większego wpływu na średnie ceny rynkowe” - wskazali sprzedawcy węgla w liście do premiera.

Nasza największa węglowa spółka, czyli Polska Grupa Górnicza, zakładała na rok 2022 wydobycie węgla na poziomie nieco wyższym niż 23 mln ton. Będzie ono zapewne o około milion ton wyższe.

- Nasz plan zakładał nieco ponad 23 mln ton - wskazał prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, mówiąc o planach wydobycia na 2022 rok. - Chcielibyśmy do tego dołożyć milion. To będzie takim naszym absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o ten rok przy zmniejszonej liczbie aktywów, ścian, które tej produkcji mają służyć. Jeżeli chodzi o kolejne lata, to jest to możliwe na poziomie 1,5 mln ton, a może nieco więcej - dodał Tomasz Rogala.