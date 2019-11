Jeśli inwestor chce zbudować kopalnię – nie powinniśmy mu przeszkadzać

O tym, że w Polsce powstanie nowy zakład górniczy mówi się od dawna, a jako datę podaje się rok 2027. Czy w czasach dekarbonizacji tego typu inwestycje mają sens? - Nie powinniśmy stawiać pytania przed inwestorami, czy powstawanie nowych kopalń ma sens. Jeśli on chce wydać swoje pieniądze, to powinniśmy mu na to pozwolić – tłumaczy były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski.

Polskie wydobycie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rodzimego rynku. W 2018 roku import węgla do Polski osiągnął poziom 19,7 mln ton. Szansą może być powstanie nowych zakładów górniczych.

Pozytywnie o ich powstaniu wypowiada się w rozmowie z portalem WNP.PL były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski.



