Jeśli już zamykać kopalnie, to tak, by móc w nich wznowić wydobycie

W kolejnych latach coraz więcej węgla będzie importowane do Europy między innymi z Australii, która będzie zwiększać wydobycie. Z jednej strony my nie mamy realnej alternatywy dla węgla w energetyce, a z drugiej smutne jest to, że zamykamy kopalnie na trwałe. To zbrodnia na polskiej gospodarce - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Mieć nieskrępowany dostęp do własnego paliwa