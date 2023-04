Jest coraz bliżej powstania nowej kopalni węgla koksowego

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii odrzucił skargę prawną przeciwko nowej kopalni węgla koksowego w zachodniej Cumbrii.

Grupy klimatyczne wskazują, że zwrócą się do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie odmowy rozpatrzenia skargi prawnej dotyczącej decyzji rządu o udzieleniu pozwolenia na budowę nowej kopalni węgla u wybrzeży Whitehaven.

South Lakes Action on Climate Change i Friends of the Earth wezwały Sąd Najwyższy do unieważnienia rządowej zgody na kopalnię w Cumbrii. Odmowa rozpatrzenia tej skargi wywołała sprzeciw organizacji ekologicznych. Zapowiadają one zatem protesty do czasu, aż Sąd Najwyższy zmieni zdanie w tej sprawie.

Zwolennicy uruchomienia kopalni cieszą się, że może ona powstać. Wskazują, że będzie ona bodźcem rozwoju dla całego regionu, a pozyskiwany węgiel koksowy będzie potrzebny do produkcji stali, która jest konieczna w procesie energetycznej transformacji.

Operator West Cumbria Mining wskazał, że w kopalni powstanie około pięciuset miejsc pracy oraz ponad 1500 w jej otoczeniu.