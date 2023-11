Jest czas na reset w górnictwie i warto go zrobić

W naszym polskim wydaniu dekarbonizacja będzie po prostu depolonizacją węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jaką widzi pan przyszłość dla polskiego górnictwa?

- Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego nie jest aż tak dramatyczna, żeby nie była do opanowania. Wprawdzie mamy radykalny wzrost kosztów wydobycia, mamy znaczny spadek wydajności. Mamy też znaczny spadek przychodów z tytułu zmniejszonego wydobycia kopalń.

Ale mamy również - co najgroźniejsze - zjawisko utraty konkurencyjności polskiego węgla na polskim rynku. Problem utraty konkurencyjności nie jest konsekwencją jakości węgla, ale jego ceny, co z kolei wynika z rosnących kosztów.

Na to wszystko trzeba jeszcze nałożyć zbliżające się realia wynikające z doktryn polityki Unii Europejskiej i nowego polskiego rządu. Wszystkie one razem sprowadzają się do przyspieszenia dekarbonizacji. Natomiast prawie żadne nie kreują w okresie krótkoterminowym ani długoterminowym polityki energetycznej państwa.

W polskim wydaniu dekarbonizacja może oznaczać depolonizację węgla

Czemu tak pan sądzi?

- Wszyscy wiedzą, że mamy od czegoś odchodzić. Natomiast budowanie alternatywy dla węgla jest oparte na amatorskich marzeniach - z fatalnym skutkiem dla dostatku energetycznego w Polsce.

Wszystko to razem trzeba jeszcze zmieścić w zapisy tzw. umowy społecznej dla górnictwa, która od ponad dwóch lat jest dokumentem martwym, przez nikogo nie notyfikowanym i przez nikogo nie stosowanym. Jednak zawiera bardzo niebezpieczną tezę całkowitego odejścia od wydobycia węgla kamiennego energetycznego w Polsce w roku 2049, co moim zdaniem zresztą i tak stanie się dużo wcześniej.

I to zarówno za sprawą rosnących w siłę ekologów unijnych oraz rodzimych, a także wcześniej wspomnianej utraty konkurencyjności. W naszym polskim wydaniu dekarbonizacja będzie po prostu depolonizacją węgla. Bowiem w tej perspektywie czasowej nie przemodelujemy polskiej elektroenergetyki na całkowicie uniezależnioną od węgla.

A zatem?

- Przewiduję, że w Polsce stanie się to samo, co w Niemczech, czyli rosnąć będzie import węgla kamiennego do kraju, który zresztą również w tym roku przekroczy 20 mln ton. A potem - wraz ze spadkiem zdolności wydobywczych polskich kopalń - ten import węgla do Polski będzie tylko rósł.

Oczywiście sposobem na to, żeby sobie z tym poradzić, jest nie tylko świadoma polityka państwa, ale również kompetencje środowiska górniczego. A tutaj rzeczywistość aż skrzeczy.

Rządzący rozregulowali relacje ekonomiczne w górnictwie węgla

Czy obawia się pan o to, co będzie się działo z górnictwem w czasie kadencji nowego rządu?

- Mój pogląd na górnictwo jest niezmienny. Wydobywamy ten węgiel dlatego, że jest nam on bardzo potrzebny, a nie dlatego, że lubimy go wydobywać. Jednak akurat węgiel kamienny ma tę niebezpieczną dla górnictwa polskiego cechę, że jest łatwy do sprowadzenia z zagranicy.

Kończąca się kadencja rządu Zjednoczonej Prawicy nacechowana była tym, że całkowicie rozregulowali relacje ekonomiczne w sektorze, kierując się bardziej potrzebami politycznymi niż realiami ekonomicznymi. Poza tym - zbyt wiele mówili, a zbyt mało robili. I nawet jak już coś robili, to akurat w odwrotnym kierunku.

To znaczy?

- Minister Krzysztof Tchórzewski na początku pierwszej kadencji rządów PiS-u zapowiadał budowę kopalń, a tak naprawdę to nie pozwalał ich budować nawet za cudze pieniądze. Zapowiadali odejście od likwidacji kopalń, a likwidowali kopalnie z bogatymi zasobami węgla, jak Makoszowy czy Krupiński.

Nie wiem, co bardziej leżało u podstaw takich decyzji: czy brak wyobraźni politycznej, czy też brak kompetencji. Natomiast po nowej władzy, która niebawem przyjdzie, można się spodziewać dużo większej sprawności intelektualnej kadr i mam nadzieję, że też dużo większej kompetencji, która jednak musi być wykorzystana w odpowiednim kierunku.

Szkoda by było - importując do Polski docelowo nawet 40 mln ton węgla rocznie - utrzymywać poza granicami Polski około 100 tysięcy miejsc pracy

Czyli jakim?

- W górnictwie trzeba skończyć raz na zawsze z nietrafionymi inwestycjami, z szalejącymi kosztami oraz swego rodzaju zapaścią etosu pracy górniczej, czego najlepszym dowodem jest to, co dzieje się w Lubelskim Węglu Bogdanka.

To jest kopalnia, która dzięki geologii ma najlepsze warunki górnicze w Europie. Ostatnio uruchomili ścianę, która ma wybieg 7 kilometrów, co na Górnym Śląsku jest po prostu niewyobrażalne. Ale zamiast ratować opinię o polskim górnictwie jako efektywnym, rujnują opinię o kopalniach jako substytutach dla urzędu stanu cywilnego, czy poprzez ośmieszającą kopalnię sesję zdjęciową.

Tego nic nie tłumaczy. Za to wszystko odpowiada kierownictwo kopalni, które ma prawo być dumne z sukcesów, ale też musi się umieć przyznać do ośmieszających całe górnictwo ekscesów.

Reasumując: jest czas na reset w górnictwie i warto go zrobić. Dopóki jeszcze są górnicy, bo szkoda by było - importując do Polski docelowo nawet 40 mln ton węgla rocznie - utrzymywać poza granicami Polski około 100 tysięcy miejsc pracy.

Rozmawiał: Jerzy Dudała