Jest dementi po naszym tekście o konflikcie w kopalni Bełchatów

Wszystkie związki zawodowe w kopalni Bełchatów są w sporach zbiorowych na tle płacowym we wszystkich spółkach zależnych, należących do PGE i PGE GiEK SA - podkreśla Adam Olejnik, szef związku Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

- Odnosząc się do artykułu portalu WNP.PL z dnia 22 września informuję, że nie ma żadnego konfliktu pomiędzy związkami zawodowymi w KWB Bełchatów - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

Olejnik: jesteśmy zdziwieni, że koledzy związkowcy podpisali "jednorazówkę" nazwaną przez nas jałmużną, zamiast powalczyć o zasadniczą w KWB Bełchatów

- Wszystkie związki zawodowe działające w kopalni Bełchatów są w sporach zbiorowych na tle płacowym we wszystkich spółkach zależnych (RAMB, Betrans, Bestgum, Energoserwis, Elmen, Megaserwis, Elbest Security), których właścicielem jest PGE i PGE GiEK SA - podkreśla Adam Olejnik.

- Stanowisko wszystkich związków jest jednakowe, żeby dodać 500 zł do płacy zasadniczej. Więc skąd tu mowa o poróżnieniu się? Jesteśmy zdziwieni, że koledzy związkowcy podpisali "jednorazówkę" nazwaną przez nas jałmużną, zamiast powalczyć o zasadniczą w KWB Bełchatów. Dziś wiemy że dużo wyższe podwyżki zostały podpisane w Elektrowni Bełchatów, czy samej Centrali PGE GiEK SA gdzie średnia płaca jest wyższa niż kopalni. To rozwścieczyło załogę kopalni skąd dostajemy mnóstwo telefonów od pracowników - dodaje Olejnik.

- Ludzie potrafią liczyć i wiedzą że od płacy zasadniczej są naliczane inne pokrewne, które mają odzwierciedlenie w ich wynagrodzeniach - mówi Olejnik.

- Nie mamy wpływu na atak kolegów w naszą stronę, gdyż niektóre ze związków podpisały i porozumienie płacowe, i szykują się też z nami do Warszawy, jak ZZ GWB KWB Bełchatów - wygląda jakby mieli rozdwojenie jaźni. Inne związki zawodowe jak Konto czy F1 mają więcej liter w pieczątkach, niż członków związku. A o Sierpniu 80 nie warto wspominać, bo choć na Śląsku związek ten działa na rzecz pracowników w bardzo stanowczy i radykalny sposób, to filia w naszej kopalni jest bez charyzmy i pomysłu, o czym świadczy ich spolegliwość względem pracodawcy - zaznacza Olejnik.

Olejnik: nie wiem komu to ma służyć, ale z pewnością nie pracownikom, którzy płacą składki związkowe, aby związki dbały również o ich byt płacowy

- Dla sprostowania informacji: informuję że decyzję o zorganizowaniu manifestacji przed PGE GiEK i przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, podjęło Prezydium Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, w którym zasiada osiem organizacji związkowych z Bełchatowa, Turowa i Konina a nie jak jest napisane we wspomnianym tekście w portalu WNP.PL, że MZZ Odkrywka. W Prezydium podpisał się również Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego, który szkaluje nas w swoim komunikacie - dodaje Olejnik.

- Nie wiem komu to ma służyć, ale z pewnością nie pracownikom, którzy płacą składki związkowe, aby związki dbały o ich byt płacowy - również. Skoro w spółkach, które wykonują prace na rzecz kopalni i Elektrowni Bełchatów można walczyć o 500 zł, to dlaczego nie mogli z nami walczyć o zbliżone kwoty w kopalni? Pozostawiam to pod rozwagę załodze - kończy Adam Olejnik.