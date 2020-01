"Jest jeszcze szansa, by kopalnia Pokój działała do roku 2022"

- Do tej pory ustalenia były takie, że pofedrujemy co najmniej do 31 grudnia 2022 roku. Tylko dlatego związki zawodowe z kopalni Pokój przystały na porozumienia zawarte 17 stycznia 2015 roku czy w roku 2016, przed powołaniem Polskiej Grupy Górniczej, i tylko dlatego zaakceptowały utworzenie kopalni zespolonej Ruda - zaznacza Mariusz Palka, przewodniczący Solidarności w Ruchu Pokój.

- Do tej pory ustalenia były takie, że pofedrujemy co najmniej do 31 grudnia 2022 roku - podkreśla Palka, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Tylko dlatego związki zawodowe z kopalni Pokój przystały na porozumienia zawarte 17 stycznia 2015 r. czy w roku 2016, przed powołaniem Polskiej Grupy Górniczej, i tylko dlatego zaakceptowały utworzenie kopalni zespolonej Ruda. Nikt z nas nie zakładał, że tę krótką w sumie perspektywę funkcjonowania Pokoju, jaką gwarantowały nam podpisane porozumienia, ktoś będzie chciał dodatkowo skracać i to kosztem działania mogącego nosić znamiona niegospodarności - zaznacza Palka.I wskazuje, że jeśli decyzja PGG wejdzie w życie, będzie kilka miesięcy, żeby z trzema ścianami "dojechać" do końca.- Pierwszą skończymy najprawdopodobniej w marcu, kwietniu lub maju, drugą być może w sierpniu, a ostatnią na przełomie grudnia roku 2020 i stycznia roku 2021. Potem nastąpi koniec. Pokój zakończy swój żywot na dwa lata przed ustalonym terminem. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie - podkreśla Palka. I wskazuje, że jest jeszcze szansa na to, by kopalnia Pokój funkcjonowała do roku 2022.- Wiemy z pewnych źródeł, że zostaną przeprowadzone dodatkowe analizy opłacalności dalszej realizacji wstrzymanych inwestycji. Wyniki tych analiz mają być znane na przełomie stycznia i lutego. Czekamy na nie z niecierpliwością - zaznacza Mariusz Palka.Zobacz także: Co może zrobić PGG, by wyjść z impasu? Sytuacja robi się krytyczna