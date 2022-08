Jest porozumienie w sprawie finansowania wydobycia miedzi i złota

Kanadyjskie przedsiębiorstwo górnicze uzgodniło z Pakistanem strukturę finansowania oraz podział zysków z eksploatacji złoża miedzi i złota Reko Diq w prowincji Beludżystan.

Umowa ustanawia partnerstwo między Barrick Gold, rządem prowincji Beludżystan i pakistańskimi przedsiębiorstwami państwowymi.

Przedsięwzięcie będzie w 50 proc. własnością Barricka, w 25 proc. prowincji Beludżystan oraz w 25 proc. pakistańskich przedsiębiorstw państwowych.

Po sfinalizowaniu ostatecznych umów Barrick zaktualizuje studium wykonalności z 2010 roku.

- Udziały Beludżystanu w Reko Diq będą w pełni sfinansowane przez jego partnerów i rząd federalny, co oznacza, że prowincja będzie czerpać dywidendy, tantiemy i inne korzyści z 25 proc. udziałów bez konieczności wnoszenia wkładu finansowego w budowę oraz eksploatację kopalni - zaznaczył dyrektor naczelny Barrick Gold Mark Bristow.

Barrick Gold podkreśla, że w trakcie budowy kupalni wdroży szereg programów rozwoju społecznego oraz wyda 70 mln dolarów.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, projekt Reko Diq obejmujący jedno z największych na świecie niezagospodarowanych, odkrywkowych złóż miedzi i złota, został wstrzymany w 2011 roku z powodu sporu o legalność procesu licencyjnego.

Barrick Gold rozwiązał długotrwały spór na początku tego roku, osiągając wstępne porozumienie pozasądowe, które utorowało drogę do ostatecznego porozumienia w sprawie prowadzenia kopalni oraz podziału zysków.

40 lat planowanej eksploatacji

Firma zamierza uruchomić produkcję w latach 2027-2028. Koncepcja zakłada budowę odkrywki w dwóch fazach, poczynając od zakładu, który będzie w stanie przerobić około 40 mln ton rudy rocznie. W ciągu pięciu lat liczba ta ma ulec podwojeniu.

Przewidywany jest 40-letni okres eksploatacji złoża. Oczekuje się, że w szczytowym punkcie budowy przy projekcie zatrudnionych będzie 7500 osób, natomiast po uruchomieniu produkcji powstanie kolejne 4000 miejsc pracy.

Niektórzy analitycy wskazują, że brak doświadczenia Pakistańczyków w górnictwie oraz niestabilność polityczna obarczają inwestycję znacznym ryzykiem. Kierownictwo Barick Gold przekonuje jednak, że jest przyzwyczajone do pracy w trudnych warunkach, a inwestycja w Pakistanie to „doskonała okazja dla przemysłu wydobywczego, aby zademonstrować, co może wnieść do gospodarki regionu, który został zaniedbany”.