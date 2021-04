Jest porozumienie ws. umowy społecznej dla górnictwa

Związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali w środę w Katowicach umowę społeczną zakładającą m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., pomoc publiczną dla sektora węglowego w tym okresie i osłony socjalne dla górników. Umowa zawiera też mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.

Parafowanie negocjowanego od kilku miesięcy tekstu umowy otwiera drogę do rozpoczęcia procesu jej prenotyfikacji, a później notyfikacji w Komisji Europejskiej.



- To historyczny dokument, który udało się wypracować dzięki współpracy ze stroną społeczną oraz innymi interesariuszami – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wicepremier dodał, że dokument wskazuje kierunki transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, górnikom gwarantuje bezpieczeństwo socjalne a krajowi zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Wskazuje także perspektywę na przyszłość i mechanizmy transformacji regionu.



- Umowa uzyskała akceptację środowisk górniczych, związków zawodowych, samorządu lokalnego i zarządów spółek. Została parafowana w pełnej zgodzie i pełnym dialogu społecznym – dodał Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.



W umowie społecznej uzgodniono przede wszystkim:

Jak wskazuje resort aktywów państwowych, kluczowym elementem Umowy Społecznej jest pakiet osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych kopalń. Pakiet ten zawiera zarówno urlopy górnicze, jednorazowe odprawy ale też system przenoszenia pracowników z likwidowanych jednostek do innych, które będą pracować. Mają one za zadanie zagwarantować stabilizację na śląskim rynku pracy ale dać też perspektywy dla Śląska. Jak podkreśla ministerstwo, rozwiązania zawarte w umowie dedykowane są nie tylko pracownikom kopalń ale również gminom górniczym i całemu regionowi. W umowie ustalono też, że podjęte zostaną prace nad stworzeniem dodatkowego systemu wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych, które kooperują z górnictwem węgla kamiennego.

- Wszystko to sprawia, że plan ma charakter kompleksowy, a dla wynegocjowanych rozwiązań praktycznie nie ma alternatywy – podkreśla Artur Soboń.

"Ciężko nam sobie wyobrazić, jako stronie społecznej, że Unia Europejska będzie tutaj jakieś hocki-klocki wyprawiać. Nie chcę być jakimkolwiek złym prorokiem, ale gdyby tak się wydarzyło, że ze strony Unii, a nie daj Boże przy udziale jakichś doradców czy rządu, nagle się okaże, że ta w pocie czoła wypracowana umowa społeczna jest przewrócona o 180 stopni - wtedy to całe społeczne uzgodnienie zupełnie straci sens" - powiedział Kolorz po parafowaniu umowy.

Notyfikacja

Dodał, że parafowanie dokumentu nie kończy wspólnej pracy związkowców i strony rządowej. "Nie jest tak, że na dniu dzisiejszym wszystko się skończyło. Tak naprawdę najważniejsze części tej umowy od jutra się zaczną - przede wszystkim mam na myśli proces prenotyfikacyjny i potem notyfikacyjny w UE" - wyjaśnił związkowiec.Nawiązując do treści umowy Kolorz przypomniał, że de facto dotyczy ona likwidacji polskiego górnictwa węgla energetycznego do 2049 r."Społecznie nie możemy być zadowoleni z tego, że siedem miesięcy temu (gdy zawierano pierwsze porozumienie z rządem - PAP) zdecydowaliśmy się na podjęcie tak drastycznego kroku, związanego z likwidacją jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce" - mówił szef śląsko-dąbrowskiej "S", wskazując, że w tej sprawie nie było jednak innego wyjścia niż porozumienie."Prawdą też jest to, że (…) nie znaleźliśmy żadnego grona eksperckiego, gospodarczego, które nam - jako stronie społecznej - podsuwałoby jakikolwiek inny pomysł dotyczący funkcjonowania - mimo wszystko długofalowego - sektora górniczego w Polsce" - wyjaśnił.Według Kolorza, bezpieczeństwo pracy górników, a także bezpieczeństwo w formie osłon socjalnych dla odchodzących z pracy, zagwarantowano w umowie na - jak mówił - "naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie". "Życzyłbym każdej branży w Polsce, żeby w momencie likwidacji (…) takie zabezpieczenia miała" - podsumował lider regionalnej "S".

Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji na pomoc publiczną dla kopalń - m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie osłon socjalnych dla górników - urlopów przedemerytalnych i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych.



Ostateczne podpisanie umowy ma nastąpić w najbliższych tygodniach, gdy tekst formalnie zaakceptują statutowe gremia poszczególnych związków zawodowych, uczestniczących w negocjacjach. Równolegle resort aktywów państwowych wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierzają pracować nad wnioskiem prenotyfikacyjnym do Komisji Europejskiej.



Prenotyfikacja to rodzaj postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jest ono prowadzone między państwem członkowskim UE a Komisją i nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W tym czasie służby Komisji oraz państwa członkowskie mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy. Ma to wpłynąć na lepsze przygotowanie późniejszej notyfikacji. W toku takiego postępowania państwa ubiegające się o notyfikację mogą liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanych projektów.



- Po podpisaniu planujemy niezwłocznie wystąpić do KE w wnioskiem prenotyfikacyjnym i notyfikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to proces trudny, ale jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską – mówił Artur Soboń. Podkreślił, że Polska jest w wyjątkowej sytuacji wśród państw UE jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla w miksie energetycznym.



- Dlatego też liczę na zrozumienie i przychylność ze strony KE – dodał wiceminister aktywów. Przypominał też, że proces stopniowego odchodzenia Polski od węgla jest całkowicie zbieżny z polityką klimatyczną KE i skorelowany z programem transformacji sektora elektroenergetycznego.

Trudne rozmowy

Środowe parafowanie umowy społecznej w Katowicach odbyło się bez udziału mediów. Wcześniej strony przez ponad siedem godzin rozmawiały o ostatnich szczegółach wynegocjowanego już dokumentu, po poprawkach redakcyjnych. Wątpliwości związkowców budziły głównie plany operacyjne poszczególnych kopalń i ich zgodność z wynegocjowaną już umową.

⚒️ Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora węgla kamiennego została parafowana. Przedstawiciele rządu oraz strony społecznej potwierdzili w Katowicach ustalenia, jakie zostały wypracowane w ostatnich miesiącach.



Na mocy umowy obecnie zatrudnieni górnicy mają otrzymać ustawowe gwarancje pracy do emerytury lub osłony socjalne - urlopy przedemerytalne (płatne w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięczne odprawy pieniężne. Budżet państwa ma dopłacać do redukcji mocy produkcyjnych w kopalniach, które będą stopniowo zamykane do końca 2049 roku - harmonogram ich wygaszania jest częścią umowy. Wynegocjowano też wielkość podwyżek w kopalniach na najbliższe cztery lata.



O ocenę zawartych w umowie społecznej zapisów i perspektyw zapytaliśmy tych, które one bezpośrednio dotyczą, czyli samych górników. Zobaczcie, co nam powiedzieli:

Adrian Omarczyk, górnik oddziału wentylacji kopalni Staszic-Wujek wskazywał w niedawnej rozmowie z WNP.PL, że wynegocjowana umowa społeczna stanowi zabezpieczenie dla pracowników kopalń. Natomiast obaw i tak nie brakuje.



- Na pewno każdy wolałby, żeby dało się dopracować do emerytury w jego kopalni - wskazuje Adrian Omarczyk. - W kolejnych latach kopalnie będą zamykane i tym, którzy będą alokowani, przyjdzie być może dojeżdżać gdzieś dalej do pracy. Niektóre osoby, którym zostało przykładowo z dziesięć lat do emerytury mogą zaliczyć jeszcze może i ze trzy kopalnie po drodze. Niektórzy, mający po pięć czy sześć lat pracy na dole, może skuszą się na odprawy. Ale pieniądze się potem szybko rozejdą. Ludzie są niepewni, gdzie w przyszłości będzie ich miejsce pracy i dokąd będą musieli dojeżdżać - dodaje Adrian Omarczyk.



Zdaniem Adriana Sobolewskiego, pracownika dołowego kopalni Staszic-Wujek sama umowa społeczna, jaką zdołano wynegocjować, nie jest zła.



- Natomiast generalnie rzecz biorąc szybkie odchodzenie od węgla nie będzie raczej dla nas korzystne - zaznacza Adrian Sobolewski. - Stawianie głównie na odnawialne źródła energii, jak energia z wiatru, czy fotowoltaika może spowodować problemy, jeżeli przykładowo nie będzie wiało, bądź nie będzie słonecznej pogody. Stabilna produkcja energii to właśnie produkcja z węgla - dodał.



I wskazał, że nastroje na kopalni Staszic-Wujek są różne. Nie brakuje też obaw.



- Ludzie obawiają się między innymi alokacji w nowe miejsca. Niektórzy mają obecnie blisko do pracy. A gdyby przyszło im dojeżdżać po czterdzieści kilometrów, to na pewno nie byłoby to korzystne. Każdy obawia się o własne miejsce pracy, bo wiadomo, że alokacja oznacza zawsze strach przed nowym - podkreślił Adrian Sobolewski.



