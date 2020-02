Jest porozumienie ze związkowcami z PGG - płace wzrosną od 1 stycznia

Jest porozumienie ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej; od 1 stycznia br. płace w PPG wzrosną o 6 proc. - poinformował w czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak dodał, górnicy odwołują zaplanowane protesty: referendum strajkowe i manifestację w stolicy.

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej wznowili w czwartek rozmowy z zarządem tej największej spółki wydobywczej oraz przedstawicielami strony rządowej. W rozpoczętym w południe w Katowicach spotkaniu udział wzięli m.in. minister aktywów państwowych Jacek Sasin i jego zastępca Adam Gawęda.



Po godz. 15 Jacek Sasin poinformował o osiągnięciu porozumienia ze związkowcami, które zakłada, że od 1 stycznia br. płace w PPG wzrosną o 6 proc.; koszt podwyżek w PGG to ok. 270 mln zł w skali roku.





Jak przekazał, górnicy odwołali zaplanowane protesty: referendum strajkowe i manifestację w Warszawie. Chodzi o planowane na najbliższy wtorek 25 lutego referendum strajkowe oraz na 28 lutego manifestację w stolicy.

"Protest zostaje zawieszony, chciałbym podziękować przedstawicielom central związkowych, dobry kompromis został osiągnięty" - powiedział Sasin.



Związkowcy zaznaczali też, że zapowiadane wcześniej na przyszły tydzień protesty - referendum strajkowe i manifestacja w Warszawie - są zawieszone, ale nie definitywnie odwołane. Strona społeczna czeka teraz na dalsze rozmowy o przyszłości górnictwa i energetyki.



"Do 21 kwietnia Ministerstwo Aktywów Państwowych ma się z nami spotkać i przedstawić, jak ma dalej funkcjonować górnictwo - przede wszystkim Polska Grupa Górnicza i energetyka, bo wiemy, że obecna formuła powoli się wyczerpuje. Jest też deklaracja ze strony (ministerstwa), że użyją wszelkich form, żeby zablokować import rosyjskiego węgla, i żeby rozładować wszystkie zwały (węgla), które są przy kopalniach. Bo jeżeli to się nie stanie, to w kwietniu się zapchamy i nie będzie można wydobywać węgla" - powiedział po rozmowach szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

Lider śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz zapowiedział, że do 21 kwietnia strony będą analizować rozwiązania systemowe dla górnictwa i energetyki. "Będą pewnie duże korekty jeśli chodzi o funkcjonowanie całego sektora paliwowo-energetycznego. Chodzi o schemat rozwiązań systemowych dla całego sektora. Być może będzie tak, że konstrukcja organizacyjna sektora będzie wyglądać na koniec tego roku zupełnie inaczej" - powiedział Kolorz, nie zdradzając szczegółów w tym zakresie.

Według Bogusława Hutka, wynegocjowana 6-proc. podwyżka oznacza wzrost płac o niespełna 500 zł brutto na jednego zatrudnionego. Lider związku Sierpień'80 Bogusław Ziętek oszacował tę kwotę na ponad 400 zł brutto, a szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności wyliczył, że będzie to ok. 350 zł netto na jednego zatrudnionego. "Jest to z naszej strony duży kompromis. Mamy też deklarację, że we wrześniu siadamy do dalszych negocjacji płacowych" - skomentował Hutek.



Bogusław Ziętek za istotne uznał rządowe deklaracje dotyczące rozładowania zwałów przy kopalniach i ograniczenia importu węgla. Podkreślił, że związkowcy podtrzymują postulat 12-procentowej podwyżki płac w PGG i zamierzają wznowić negocjacje płacowe we wrześniu.



Polska Grupa Górnicza (PGG) wypracowała w ub. roku 86 mln zł zysku, jednak w wyniku dokonania odpisu nadzwyczajnego, spółka zamknęła miniony rok księgową stratą - poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Jak dowiedziała się PAP w PGG, wysokość straty to 427 mln zł. Rok wcześniej Polska Grupa Górnicza wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto.



W poniedziałek wicepremier Jacek Sasin oświadczył, że Polskiej Grupy Górniczej nie stać obecnie na 12 proc. podwyżki płac, jakich domagają się związkowcy z tej spółki.







- Zysk nominalny jest bardzo niewielki, a po odpisach firma będzie wykazywała stratę. Trudno w tej sytuacji szukać dodatkowych pieniędzy w budżecie PGG na tak jednak wysokie oczekiwania płacowe - powiedział.



