Jest szansa na utworzenie nowej spółki skupiającej kopalnie węgla koksowego

Traktowanie przez UE węgla koksowego w sposób szczególny daje szansę zbudowania nowej spółki - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

Węgiel koksowy jest jednym z surowców krytycznych dla Unii Europejskiej.

Węgiel ten stanowi niezbędny składnik w procesie produkcji stali.

Obecnie nie ma ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.

Podjąć działania w zakresie wykorzystania węgla koksowego wszędzie tam, gdzie on występuje

- Przyjęcie przez Unię Europejską, że węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, utrzymany będzie jako surowiec strategiczny powinno skłonić nas do działania w zakresie wykorzystania tego węgla wszędzie tam, gdzie on występuje - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Tu nie chodzi tylko o kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Znaczne pokłady węgla koksowego posiadają bowiem również kopalnie Bielszowice, Halemba i Rydułtowy należące do Polskiej Grupy Górniczej oraz kopalnia Brzeszcze należąca do Tauronu Wydobycie - dodaje Ziętek.

- Traktowanie przez UE węgla koksowego w sposób szczególny daje szansę zbudowania na bazie tych kopalń nowej spółki, która zajmowałaby się nie tylko wydobywaniem węgla koksowego, ale również przetwarzaniem tego węgla w specjalistyczne i wysokodochodowe produkty - ocenia Bogusław Ziętek. - Takie, jak na przykład smoła koksownicza, czy koks igłowy, który jest wykorzystywany przy produkcji nowoczesnych baterii, a więc ma przed sobą przyszłość. Można także zastanowić się nad wykorzystaniem technologii pozyskiwania z tego węgla wodoru, który, jak wiadomo, jest szczególnie przychylnie traktowany w Unii Europejskiej - podkreśla Ziętek.

Wskazuje przy tym, że takie technologie już istnieją i można z nich skorzystać.

Trzeba nauczyć się wykorzystywać szanse, które stwarza polityka UE i trwający światowy kryzys surowcowy

- Jeżeli w procesie tym nie chciałaby uczestniczyć Jastrzębska Spółka Węglowa, w kopalniach której złoża są coraz mniejsze, to rząd powinien poważnie zastanowić się nad utworzeniem odrębnej spółki z udziałem innych podmiotów - postuluje Bogusław Ziętek. - Trzeba wreszcie nauczyć się wykorzystywać szanse, które stwarza polityka UE i trwający światowy kryzys surowcowy, który będzie się pogłębiał. Wyraźnie widać, że wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, odpowiedzialny za górnictwo, ostro zabrał się do pracy. Mam nadzieję, że w obszarze jego zainteresowania będzie także węgiel koksowy i możliwości jego wykorzystywania. Zwłaszcza że chodzi przecież między innymi o dwie kopalnie z jego rodzinnego miasta - podsumowuje Bogusław Ziętek.