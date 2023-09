Jesteśmy krajem kompletnie górniczym

Dostęp do złóż i doświadczenia z ich eksploatacji stworzyły potrzebę wykształcenia przede wszystkim geologów. A następnie kadr górniczych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Polska jest krajem kompletnie górniczym - a przez ową kompletność rozumiem dostęp do niemal wszystkich możliwych minerałów i surowców oraz występowanie ich na terenie całego kraju - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Co to oznacza? Zacznijmy od węgla kamiennego, którego jesteśmy największym producentem w UE i który występuje w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Natomiast węgiel brunatny, którego wydobywamy około 54 mln ton rocznie eksploatowany jest w dwóch zagłębiach węglowych. Natomiast nieudostępnione zasoby geologiczne mamy w rejonie Wielkopolski. Wydobywamy tego węgla dużo mniej niż Niemcy i niewiele więcej niż Czesi - zaznacza Markowski.

W metalach kolorowych jesteśmy potęgą światową

- Kolejny surowiec energetyczny, czyli gaz ziemny pozwala nam na eksploatację około 4 mld m sześc. na rok. W ropę naftową jesteśmy ubodzy, co jest o tyle niesprawiedliwe, że to właśnie od nas, od Polski, a dokładnie od Podkarpacia zaczęło się wydobycie ropy w świecie i jej użyteczność dla celów energetycznych - przypomina Jerzy Markowski. - W metalach kolorowych jesteśmy potęgą światową. Na przykład miedzi wydobywamy mniej niż Chile czy Kanada, ale jesteśmy w tej dziedzinie na wysokim miejscu.

- Warto zaznaczyć, że mała jest wiedza w Polsce o tym, że zwłaszcza Dolny Śląsk, województwo świętokrzyskie i opolskie są bogatym zagłębiem, jeśli chodzi o surowce skalne, zwłaszcza dolomity i bazalty - zauważa Markowski. - Dalej prawie wszędzie występują piaski i surowce pospolite, które eksploatowane są przez setki samodzielnych zakładów górniczych, które też są przecież kopalniami. Przykładowo Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach nadzoruje około 1700 zakładów górniczych wydobywających surowce skalne. Górnictwem jest również wydobywanie wód mineralnych - dodaje Markowski.

Mekką i początkiem polskiego górnictwa na ziemiach polskich były kopalnie krzemionki, a potem soli

- Dostęp do złóż i doświadczenia z ich eksploatacji stworzyły potrzebę wykształcenia przede wszystkim geologów. A następnie kadr górniczych. Pozornie można założyć, że kompetencje górnicze przystają tylko do jednego rodzaju kopaliny - podkreśla Markowski. - To jednak błędne myślenie, ponieważ górnicy z węgla byli bazą kadr w górnictwie miedzi. A górnicy z kopalń cynku i ołowiu w Małopolsce byli bazą kadr dla kopalń węgla kamiennego w Małopolsce - przypomina Markowski.

Wskazuje jednocześnie, że największą szansę na interdyscyplinarność mieli górnicy z kopalń odkrywkowych, bowiem te kompetencje są niemal analogiczne w kopalniach węgla brunatnego, co i w kopalniach surowców skalnych.

- Zresztą wydobywa się tam w kopalniach o głębokości nawet do trzystu metrów. To jest nierzadko głębiej niż w przypadku węgla kamiennego. Ale daje ten komfort, że stale widać słońce - mówi Markowski. - Górnictwem otworowym zajmują się górnicy o wyłącznej specjalizacji wydobycia ropy, nafty i gazu. Mało kto wie, że Polska posiada własne platformy wiertnicze w szelfie kontynentalnym na Morzu Bałtyckim. I to też jest górnictwo. Natomiast bezspornie mekką i początkiem polskiego górnictwa na ziemiach polskich były kopalnie krzemionki, a potem soli. Obydwa te surowce spowodowały, że właśnie w sąsiedztwie tych zagłębi powstały pierwsze wyższe uczelnie górnicze. Stały się one bazą kadr dla całego polskiego górnictwa, bez względu na to, co ono wydobywa - podsumowuje Jerzy Markowski.