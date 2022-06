"Jesteśmy w stanie wydobywać więcej węgla, ale musimy mieć to na papierze"

- Dobrze jest usłyszeć, że wygaszanie kopalń nastąpi później, tylko nic się w tym kierunku nie robi. Gdy dzisiaj słyszymy, że węgiel staje się niezbędny i że rząd chce opóźnić wygaszanie kopalń, to jest to miód na nasze serce. Tylko tego nie da się zrobić z dnia na dzień - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

- Żeby wygaszanie kopalń mogło być opóźnione, to konieczna jest korekta umowy społecznej i akceptacja jej przez Unię Europejską - podkreśla Bogusław Hutek w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z 4-5 czerwca 2022 roku. - Musimy dostać informacje, jak długo mamy wydobywać węgiel, na których kopalniach, jakie inwestycje zostaną przeprowadzone. Jeżeli tego nie będzie, to w pewnym momencie Komisja Europejska powie „sprawdzam”. Zarzuci nam, że mieliśmy zmniejszać wydobycie, a jest go coraz więcej. A wtedy zapewne trzeba będzie zwrócić pomoc publiczną. To jest sedno problemu - bez korekty umowy społecznej nie będzie większego wydobycia w Polsce - dodaje Bogusław Hutek.

I wskazuje, że branża musi dostać stosowne gwarancje.

- Jesteśmy w stanie dłużej pracować, wydobywać więcej węgla - mówi Hutek. - Ale to musi znaleźć się na papierze i z podpisem wszystkich sygnatariuszy umowy społecznej - dodaje Hutek. I zaznacza, że ruszenie z rozmowami leży w gestii rządu.

- Tak naprawdę to nie wiemy, czego się spodziewać - podkreśla Hutek w wywiadzie dla „Naszego Dziennika”. - Wicepremier Jacek Sasin mówi o opóźnieniu wygaszania kopalń i o tym, jak ważny jest polski węgiel. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, w swoich wcześniejszych wypowiedziach, deklarował chęć zakupu węgla w Australii. A to wszystko jest wsparte wypowiedzią minister klimatu Anny Moskwy, która podkreśla, że Polska będzie szła w odnawialne źródła energii. Mamy trójgłos na najwyższych szczytach władzy. Teraz więc czekamy na spotkanie z wicepremierem Jackiem Sasinem. I mamy gorącą nadzieję, że już w czerwcu do takiego spotkania dojdzie - zaznacza Bogusław Hutek.

