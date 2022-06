Jeżeli rząd dalej tak będzie odbudowywał górnictwo, to będziemy marznąć przy świeczkach

My dzisiaj polskie górnictwo odbudowujemy, po latach wygaszania. To zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla - powiedział w środę 22 czerwca w Sejmie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80 ocenia z kolei, że tej jesieni czeka nas wyłączanie prądu, zimne kaloryfery i brak węgla dla odbiorców indywidualnych.

- To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla, to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości - powiedział 22 czerwca wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Rządy PiS w górnictwie można podzielić na dwa okresy - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

- Jeden, który należy ocenić pozytywnie za czasów ówczesnego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, kiedy to wyciągnięto spółki węglowe znad przepaści. Oraz na okres po likwidacji Ministerstwa Energii, który był i nadal pozostaje okresem niezliczonych błędów i zaniechań - podkreśla Ziętek.

- Doprowadzono do sytuacji, w której Polska, chociaż ma największe zasoby węgla w Europie, cierpi na jego brak - zaznacza Bogusław Ziętek.

- A zwykli obywatele nie mogą go kupić w rozsądnych cenach. Tej jesieni czeka nas wyłączanie prądu, zimne kaloryfery i brak węgla dla odbiorców indywidualnych. Jest to między innymi efekt słuchania prezesów spółek energetycznych, którzy jeszcze niedawno twierdzili, że nie potrzebują polskiego węgla, bo przywiozą im pod bramy elektrowni tyle rosyjskiego węgla, ile tylko będą chcieli - dodaje Ziętek.

Jednocześnie wskazuje na zaniechania, które nas mogą drogo kosztować.

- Do najważniejszych zaniechań należy zaliczyć brak decyzji w sprawie rewitalizacji bloków węglowych, tzw. dwusetek, co już wkrótce sprawi, że nawet jeżeli odbudujemy potencjał wydobywczy naszych kopalń, to nie będzie gdzie produkować energii z węgla - podkreśla Ziętek.

- Kolejnym takim zaniechaniem jest sytuacja, w której nadal nie ustalone są ceny rozliczenia górnictwa z energetyką. Przypominam, że nadal polskie kopalnie dostarczają rodzimej energetyce węgiel po 11, 12 zł za gigadżul, podczas gdy na rynku międzynarodowym ceny te osiągają kwoty od 50 do 70 zł za gigadżul - zaznacza Ziętek.

Zobacz również: PGG poszukuje partnerów do prowadzenia składów węgla

- Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa woli kupować zagraniczny miał po 2 tys. zł za tonę niż doprowadzić do tego, żeby elektrownie płaciły polskim kopalniom 400 lub 500 zł za tonę tego samego węgla dla energetyki. Jeżeli wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin dalej tak będzie odbudowywał polskie górnictwo i energetykę, to już tej jesieni będziemy marznąć we własnych domach przy świeczkach - podsumowuje Bogusław Ziętek.

Czytaj także: Sasin: odbudowujemy polskie górnictwo