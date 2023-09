JSW angażuje się w projekt budowy kopalni na Ukrainie. Jego wartość to ponad 5-6 mld zł

List intencyjny, jaki podpisało pięć firm z Polski ze spółką Lubel Coal, jest krokiem dającym możliwość analizy ciekawego projektu w zachodniej Ukrainie: budowy kopalni węgla koksowego - zaznacza wiceprezes JSW Wojciech Kałuża.

21 września 2023 roku trzy spółki z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały list intencyjny z partnerem z Ukrainy - spółką Lubel Coal dotyczący możliwej współpracy przy budowie kopalni węgla koksowego.

List ten jest takim krokiem dającym możliwość analizy ciekawego projektu inwestycyjnego w zachodniej Ukrainie: budowy kopalni węgla koksowego - zaznacza Wojciech Kałuża, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiedzialny za strategię i rozwój.

W Polsce mamy ogromne kompetencje, jeżeli chodzi o górnictwo. One mogą zostać spożytkowane.

- W dniu wczorajszym (21 września) rozpoczął się dwudniowy Kongres w Poznaniu poświęcony odbudowie Ukrainy i uczestnictwie polskich firm w tym procesie. Oprócz pomocy wojskowej, społecznej bardzo ważne jest zarówno dla Polski jak i Ukrainy, aby wspólnie przedsiębiorcy z obu krajów wypracowali obszary gospodarczej współpracy. Oczywiście najprostszą formą jest handel, który rozwija się pomiędzy Polską a Ukrainą - mówi Wojciech Kałuża, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiedzialny za strategię i rozwój.

I zwraca uwagę na to, że przez Polskę na Ukrainę trafia znaczna część zaopatrzenia w paliwo, produkty przemysłowe, czy środki transportu. Istotne jest, aby partnerzy zidentyfikowali również możliwe obszary inwestycyjne i aby polskie firmy już dziś rozpoczęły analizę potencjalnych projektów.

Kopalna położona w obwodzie lwowskim będzie mogła produkować około 6-8 milionów ton węgla koksowego rocznie

- I właśnie list intencyjny, jaki wczoraj podpisało pięć firm z Polski ze spółką Lubel Coal, jest takim krokiem dającym możliwość analizy ciekawego projektu inwestycyjnego w zachodniej Ukrainie: budowy kopalni węgla koksowego - zaznacza Kałuża. - Wśród tych pięciu firm są trzy spółki z grupy kapitałowej JSW: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz Szkolenie i Górnictwo. Projekt, który spółka Lubel Coal chce realizować, to projekt budowy kopalni położonej w obwodzie lwowskim, która może produkować około 6-8 milionów ton węgla koksowego rocznie. Projekt znany jest Jastrzębskiej Spółce Węglowej sprzed około 10 lat, gdzie prowadzono już wstępne analizy. Niestety wydarzenia z roku 2014 i brak stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, który miał być jednym z warunków dalszych decyzji korporacyjnych ze strony JSW, uniemożliwiły dalsze prace - dodaje Kałuża.

Złoża węgla po stronie ukraińskiej, tuż przy granicy z Polską to przedłużenie złóż, jakie posiada Lubelski Węgiel Bogdanka

- Złoża węgla po stronie ukraińskiej, tuż przy granicy z Polską to przedłużenie złóż, jakie posiada Lubelski Węgiel Bogdanka - zaznacza Wojciech Kałuża. - Złoża po stronie ukraińskiej to węgiel koksowy. Spółka Lubel Coal ze środków pozyskanych przy udziale amerykańskiego banku JP Morgan, dokonała świetnego rozpoznania tego złoża. Odwiercono ponad 400 otworów, a międzynarodowi eksperci oraz polskie ośrodki badawcze i instytutu również brały udział w tych analizach jak m.in. Instytut PAN czy GIG. Firmy międzynarodowe przygotowały dokumentację w międzynarodowych standardach JORC I zaprojektowano całą kopalnię oraz uzyskano pozwolenia na jej budowę. Złoża węgla charakteryzują się tam relatywnie dobrymi warunkami geologicznymi, brakiem dużych ilości metanu i długimi wybiegami ścian. Co się z tym wiąże - niskimi kosztami wydobycia. Stąd nasze zainteresowanie, aby móc włączyć się w proces analizy tego projektu - podkreśla Kałuża.

- Nasze trzy spółki z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej posiadają wysokie kompetencje w obszarach ich specjalizacji - ocenia Kałuża. - PBSz jest liderem w Polsce w głębieniu szybów. Realizuje na co dzień istotne inwestycje dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tauronu Wydobycie czy KGHM-u. Nasi specjaliści z PBSz obecni też są na rynku niemieckim. Budowa szybu na Ukrainie to mógłby być istotny wkład polskiej firmy w tak dużą inwestycję. Z kolei Jastrzębskie Zakłady Remontowe dostarczają dla JSW i innych spółek górniczych istotne elementy niezbędne do prowadzenia wydobycia węgla jak np. zmechanizowane obudowy. Nasza spółka Szkolenie i Górnictwo realizuje natomiast ważne zadania w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych osób nowo zatrudnianych we wszystkich specjalizacjach niezbędnych w prowadzeniu kopalń. I te kompetencje możemy wykorzystać w takich przedsięwzięciu jak Lubel Coal - zaznacza Wojciech Kałuża.

Węgiel koksowy jako krytyczny surowiec Europy powinien być dalej jednym z priorytetów europejskiej polityki surowcowej

Nasuwa się przy tym pytanie, czy taki projekt jak Lubel Coal ma perspektywy ekonomiczne w długim okresie. Warto przypomnieć, - wskazuje Kałuża - iż Europa importuje co roku ponad 40 milionów ton węgla koksowego, który jest niezbędny dla produkcji stali.

- Około 10 milionów ton węgla pochodziło historycznie z Rosji - mówi Kałuża. - W obliczu wojny na Ukrainie import tego węgla został objęty embargo. Warto zatem pracować nad dalszą analizą tego projektu, żeby urealnić możliwość jego realizacji i by dobrej jakości węgiel z Ukrainy mógł być dostarczany dla przemysłu hutniczego Europy. Przed tym przemysłem stoi dużo wyzwań, jak na przykład realizacja projektów budowy farm wiatrowych na lądzie i na morzach czy dostawa wysokojakościowych blach dla przemysłu zbrojeniowego. W kolejnych dekadach na te projekty będą wydawane setki miliardów euro a zaopatrzenie Europy we własny surowiec to bardzo istotny element własnego, stabilnego łańcucha dostaw. Węgiel koksowy jako krytyczny surowiec Europy powinien być dalej jednym z priorytetów europejskiej polityki surowcowej. Zatem taki projekt wydaję się być bardzo rentownym ekonomicznie i ważnym dla polskiej i europejskiej gospodarki - dodaje Kałuża.

Na Ukrainie toczy się wojna, zatem wiele osób pewnie zastanawia się, czy realizacja takiego projektu jak budowa kopalni jest realnym przedsięwzięciem.

- Zdecydowanie warto, byśmy już dziś rozpoczęli pracę analityczne i rozpoznali taką szansę, jaką jest budowa nowej kopalni na Ukrainie - ocenia Kałuża. - W dzisiejszych czasach to projekt o wartości ponad 5-6 miliardów złotych. Ważne, żeby to polskie firmy uczestniczyły w takich projektach. Jako Polska posiadamy największe w Europie kompetencje w górnictwie. Posiadamy ogromny potencjał, który możemy wykorzystać przy realizacji tak dużego projektu. Oprócz trzech spółek z grupy JSW wczoraj sygnatariuszami Listu Intencyjnego były dwie inne firmy, które dostarczają sprzęt i maszyny dla górnictwa: Famur i Joy Global Komatsu Polska - dodaje Kałuża.

Już dziś warto, byśmy pracowali nad takimi projektami, jak Lubel Coal, by to polskie firmy mogły realizować takie inwestycje, a nie firmy z innych części świata

- To firmy, które posiadają swoje fabryki w Polsce, na Śląsku - w centrum polskiego przemysłu. Wraz ze spółkami zależnymi JSW to ogromny potencjał sektora górniczego - ocenia Wojciech Kałuża. - Warto nadmienić, że państwo polskie i takie instytucje, jak Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czy Bank Gospodarstwa Krajowego oferują szeroką paletę instrumentów finansowych, które wspierają wymianę gospodarczą z Ukrainą. Te instytucje pozwalają finansować eksport z Polski dóbr inwestycyjnych i usług na rynki zagraniczne. Już dziś umożliwiają zaoferowanie partnerom z Ukrainy dostępu do finansowania, przy zakupie towarów i usług z Polski. Ostatnio podpisano kolejne akty prawne, dające polskim eksporterom większe możliwości dostępu do finansowania takich transakcji na Ukrainie. Uważam też, iż inne międzynarodowe instytucje finansowe również będą oferowały nowe instrumenty jak choćby Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy Europejski Bank Inwestycyjny. Dlatego już dziś warto, byśmy pracowali nad takimi projektami, jak Lubel Coal, by to polskie firmy mogły realizować takie inwestycje, a nie firmy z innych części świata - podkreśla Kałuża.

I wskazuje, że JSW podpisała umowę o zachowaniu poufności z parterem z Ukrainy.

- Uważam, iż warto by też analizować ten projekt z perspektywy spółki - mówi Kałuża. - JSW rozwija swoją bazę zasobową w Polsce, ma w planach strategicznych wzrost wydobycia w oparciu o własne zasoby. Ale istotne jest również, by nie doprowadzić do zaniechania szansy, jaką jest analiza projektów takich, jak Lubel Coal. Co do ważkości takiego projektu, jak Lubel Coal dla gospodarki zachodniej Ukrainy, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że to ogromnie ważny projekt, który przyczyniłby się pozytywnie do wzrostu gospodarczego całego regionu lwowskiego - dodaje.

Wskazuje przy tym, że budowa kopalni to zatrudnienie tysięcy ludzi, podobnie jak działalność takiej kopalni po jej uruchomieniu.

- Przypomnę, iż na jednego górnika zatrudnionego bezpośrednio w kopalni, w jej otoczeniu generujemy trzy razy tyle dodatkowych miejsc pracy - podkreśla Kałuża. - Zatem taki projekt byłby zdecydowanie jednym z większych pracodawców w regionie Lwowa i płatnikiem podatków. To projekt o ogromnym, pozytywnym znaczeniu społecznym. Aktywacja społeczna w kraju, w którym zniszczono istotną część przemysłu, to będzie jeden z priorytetów Ukrainy oraz społeczności Unii Europejskiej po zakończeniu działań wojennych. A dla JSW to potencjalna szansa na prowadzenie analiz w zakresie jakości produktu, możliwości jego sprzedaży w Europie, analizy warunków górniczych i geologicznych, tak aby wypracować pełen obraz co do możliwości realizacji takiego projektu i potencjalnego zaangażowania naszych spółek i może też samej JSW w taki projekt - podkreśla Wojciech Kałuża.