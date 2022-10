JSW chce 2 mld zł finansowania z banków

Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje rozmowy z bankami w sprawie finansowania, do finalizacji może dojść jeszcze w tym roku - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski. Spółka myśli o finansowaniu w horyzoncie do ok. 2030 roku.

„Kontynuujemy rozmowy z bankami w sprawie nowej struktury finansowania. Jesteśmy na etapie term-sheet, banki wewnętrznie procedują decyzje kredytowe. Do ustalenia finalnych warunków finansowania trzeba jeszcze trochę pracy, ale zakładamy, że jeszcze w tym roku może się udać” - powiedział PAP Biznes wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

Wskazał, że JSW ma w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ) ok. 3,2 mld zł, a wkrótce dojdzie kolejne 1,5 mld zł. Docelowo spółka zamierza zgromadzić w FIZ ok. 5 mld zł.

- Patrząc na obciążenia wynikające z daniny solidarnościowej i środki, które udało nam się zgromadzić w FIZ, czujemy się bezpieczni. Banki wiedzą, że poduszka finansowa będzie też służyć ratowaniu w trudnych sytuacjach harmonogramu spłat kredytów – stwierdził wiceprezes JSW.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

