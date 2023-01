JSW chce produkować z jak najmniejszym śladem węglowym

Jastrzębska Spółka Węglowa po raz pierwszy przystąpiła do raportowania w renomowanym ratingu CDP za działania w obszarze klimatu. JSW w swojej pierwszej klasyfikacji uzyskała wysoką ocenę C i znalazła się w gronie 16 polskich przedsiębiorstw z najwyższymi notami.

Międzynarodowa organizacja ratingowa CDP (dawniej „Carbon Disclosure Project”) z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy sklasyfikowała Jastrzębską Spółkę Węglową wśród czołowych światowych firm w kategoriach działań na rzecz klimatu. W badaniu zarejestrowano 103 polskie firmy, spośród których tylko 16 przedsiębiorstw uzyskało najwyższe oceny A do C.

JSW uzyskała wysoką ocenę C i wyprzedziła wszystkie firmy z branży wydobywczej.

- Przystąpienie do raportowania zmian klimatu do CDP jest dowodem na włączenie się JSW do globalnej polityki klimatycznej i kolejnym krokiem w realizacji celów przyjętych w "Strategii środowiskowej i biznesowej Grupy JSW do 2030". Naszą ambicją jest dostarczanie kontrahentom produktów o jak najmniejszym śladzie węglowym - mówi Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Firma za kluczowe uznała redukcję emisji GHG – śladu węglowego organizacji o 30 proc. do roku 2030 względem roku 2018, zgodnie ze ścieżką Porozumienia Paryskiego.

Spółka chce też dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

CDP to organizacja, która prowadzi światowy system zbierania oraz ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa, miasta i regiony. Uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych instytucji rankingowych zajmujących się tym tematem.

