JSW chce rozwijać produkcję wodoru

Produkcja wodoru na Śląsku w grupie kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej powinna rozpocząć budowę całego tzw. "ekosystemu" biznesu wodorowego - mówi portalowi WNP.PL Wojciech Kałuża, wiceprezes JSW odpowiedzialny za strategię i rozwój.

Wojciech Kałuża wskazuje, że region śląski to idealne miejsce, by rozwinąć na dużą skalę dostawy wodoru dla transportu miejskiego, magazynów i obiektów logistyki czy przemysłu.

Posiadamy setki autobusów, które będą systematycznie wymieniane na nową flotę. Część z tych autobusów będzie miała zasilanie bateryjne, a część zasilana będzie ogniwami wodorowymi.

W długiej perspektywie, wodór będzie używany w innych branżach przemysłu - jak chemiczny, czy hutnictwo, a przy rozwiązaniach gwarantujących bezpieczeństwo pracy pod ziemią, wodór może stanowić źródło bezemisyjnego transportu również w górnictwie - zaznacza Wojciech Kałuża.

JSW Koks podpisze niebawem umowę na wykonanie testowej instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego.

Czy Jastrzębska Spółka Węglowa wraca do realizacji projektów wodorowych?

- Tak, po kilku latach wstrzymanych prac nad projektami wodorowymi, JSW wraca na rynek jako dostawca tego paliwa na potrzeby Śląska. Należy przypomnieć, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wodorowego - Hydrogen Europe już od 2018 roku. Nasza spółka zależna JSW Koks podpisze niebawem umowę na wykonanie testowej instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego.

Projekt wpisuje się w pełni w przyjętą przez polski rząd w grudniu 2021 roku "Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku". Strategia ta zakłada zainstalowanie do roku 2030 około 2 GW mocy wytwórczych wodoru.

Do roku 2025 planowane jest otwarcie około 30 stacji tankowania wodoru. Wodór stanowić będzie jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Inwestycje w tzw. "gospodarkę wodorową" będą także tworzyły nowe miejsca pracy.

Budowa instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego demonstruje zobowiązanie naszej spółki do realizacji Strategii JSW, która zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do wprowadzania nowych technologii, które mają poprawić jakość życia mieszkańców Śląska i umocnić wizerunek spółki, jako istotnego pracodawcy w naszym regionie, który wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Cieszę się, że Śląsk staje się jednym z pionierów konkretnych inwestycji w obszarze gospodarki wodorowej. Miasto Rybnik podjęło decyzję o zakupie autobusów z ogniwami wodorowymi i realizuje budowę stacji do tankowania wodoru. JSW posiada podpisany list intencyjny z Metropolią Śląsko-Dąbrowską na dostawy wodoru. List podpisany został w 2019 roku i chcemy reaktywować i zintensyfikować nasze działania zmierzające do uruchomienia produkcji wodoru.

Czy może pan ujawnić więcej szczegółów dotyczących planowanej instalacji?

- Źródłem wodoru w naszej instalacji jest gaz koksowniczy. JSW Koks - spółka z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej - to istotny producent koksu w Europie. W zeszłym roku wytworzyliśmy ok. 3 mln ton koksu. Przy jego produkcji produktem ubocznym jest gaz koksowniczy, który zawiera ponad 50 proc. wodoru. Technologie, jakie chcemy zastosować, mają na celu oczyszczenie gazu koksowniczego z innych elementów i produkcję wodoru o najwyższej czystości.

Dla zastosowania wodoru w ogniwach zainstalowanych w samochodach, autobusach czy wózkach widłowych potrzeba zastosować wodór o czystości ponad 99 proc. Idealnym paliwem jest wodór o tzw. pięciu dziewiątkach, czyli 99,999 proc.

Próbna instalacja, jaką rozpoczynamy budować w Dąbrowie Górniczej ma na celu doprowadzenie do przemysłowej produkcji wodoru i po pozytywnych rezultatach planujemy skalować ją w celu znacznego zwiększenia produkcji wodoru.

Jakie mają być osiągi tej instalacji?

- Planowana przez nas instalacja, w której budowie uczestniczyć będzie Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE) z Zabrza, przewiduje produkcję w pierwszej fazie badawczej około 0,5 kg wodoru na godzinę, następnie w fazie pilotażowej około 7 kg wodoru na godzinę.

Szacujemy, że po uzyskaniu pozytywnych wyników obu faz możliwa będzie realizacja instalacji wielkoskalowej, co umożliwi stworzenie nawet kilkuset nowych miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach - nie tylko w obszarze produkcji wodoru, ale także sekwestracji i wykorzystania CO2.

Jak szerokie zastosowanie może mieć wodór w naszym regionie?

- Odpowiadając krótko - bardzo duże. Nasz region to idealne miejsce, by rozwinąć na dużą skalę dostawy wodoru dla transportu miejskiego, magazynów i obiektów logistyki, czy przemysłu.

Posiadamy setki autobusów, które będą systematycznie wymieniane na nową flotę. Część z tych autobusów będzie miała zasilanie bateryjne, a część zasilana będzie ogniwami wodorowymi. Aktualnie te technologie rozwijane są równolegle, gdyż świat zrozumiał, jakie ograniczenia posiadają technologie produkcji baterii elektrycznych.

Dostęp do metali mających zastosowanie w bateriach jest ograniczony i technologie wodorowe są doskonałą alternatywą dla baterii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił jakiś czas temu program wsparcia finansowego dla samorządów, inwestujących w nową flotę autobusów z ogniwami wodorowymi. To bardzo dobry krok w celu rozwoju takiego transportu.

Oprócz transportu miejskiego, gdzie coraz większa liczba autobusów będzie miała ogniwa wodorowe, kolejną odnogą zastosowania wodoru będzie transport średniego rozmiaru samochodów dostawczych, które operują w centrach naszych miast na Śląsku. Pozwoli to dalej realizować konsekwentnie politykę poprawy jakości powietrza w naszym regionie i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

A branża logistyczna i magazynowa?

- Istotnym kierunkiem, gdzie wodór będzie miał zastosowanie to wózki widłowe. Śląsk to miejsce z doskonale rozwiniętą logistyką i powierzchniami magazynowymi. Skomunikowanie naszego regionu z innymi krajami Europy, ogromna ilość przemysłu i znaczne zagęszczenie ludności, spowodowały budowę dużej liczby obiektów logistycznych.

Transport wewnątrz tych obiektów realizowany jest w dużej mierze przy wykorzystaniu wózków widłowych. Jest już kilku komercyjnych producentów takich rozwiązań z ogniwami wodorowymi. Jestem pewny, iż na Śląsku stanie się to faktem w ciągu krótkiego czasu, kiedy pojawią się takie wózki widłowe, zamiast tradycyjnego napędu na gaz.

W długiej perspektywie, wodór będzie używany w innych branżach przemysłu - jak chemiczny czy hutnictwo, a przy rozwiązaniach gwarantujących bezpieczeństwo pracy pod ziemią, wodór może stanowić źródło bezemisyjnego transportu również w górnictwie. W Japonii powstają osiedla mieszkaniowe zasilane wodorem.

Czy ten krok budowy pierwszej instalacji do produkcji wodoru w koksowniach JSW to początek większej części budowy gospodarki wodorowej?

- Produkcja wodoru na Śląsku w grupie kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej powinna rozpocząć budowę całego tzw. "ekosystemu" biznesu wodorowego, gdzie pojawią się w naszym regionie firmy produkujące technologie do wytwarzania, składowania i przesyłu wodoru, może też producenci ogniw wodorowych.

Do tego środowisko akademickie rozpoczyna edukację dla studentów i na kierunkach podyplomowych zagadnień związanych z wodorem. Cieszę się, że rozpoczynamy wieloaspektową współpracę pomiędzy przemysłem, ośrodkami naukowymi, jak chociażby ITPE i uczelniami wyższymi, mającą na celu edukację, prace badawczo-rozwojowe i realne wdrożenia przemysłowe technologii wodorowych.

Szczególnie ważne jest to na Śląsku, gdzie konieczne są dalsze intensywne działania w celu poprawy jakości powietrza. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej to ważny element w ramach dialogu, jaki prowadzony jest z Komisją Europejską i transformacji całego sektora wydobycia węgla. Pamiętamy, jak niedawno dużo wysiłku strona polska musiała włożyć, aby osiągnąć pozytywne rezultaty procesu legislacyjnego, który obciążyć mógł nasz sektor opłatami za emisję metanu.

Tego typu inwestycje to element strategii ESG Jastrzębskiej Spółki Węglowej