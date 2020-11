JSW coraz aktywniejsza w obszarze wykorzystania metanu

Trzy nowe instalacje umożliwiające wytwarzanie prądu, ciepła i chłodu z metanu pozyskanego podczas eksploatacji węgla pracują w kopalni Knurów-Szczygłowice należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Niebawem spółka ma uruchomić tam cztery kolejne układy tego typu. - Potencjał cieplarniany metanu jest ok. 28-krotnie większy od potencjału dwutlenku węgla. Dzięki projektom takim jak te w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk znacząco redukujemy emisję tego gazu do atmosfery, chroniąc klimat - podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych.

Inwestycje w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk to część wartego ponad 300 mln zł programu inwestycyjnego JSW, służącego między innymi zwiększeniu efektywności wykorzystania metanu.

Program przewiduje nie tylko uruchomienie zasilanych tym gazem układów kogeneracyjnych o łącznej mocy 48 megawatów elektrycznych.

Obejmuje bowiem również budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej.