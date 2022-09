JSW coraz mocniej wchodzi w węgiel energetyczny. Uruchomiła nową instalację

Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca największym producentem węgla koksowego w Europie, oraz spółka Haldex wspierają polską energetykę. W kopalni Knurów-Szczygłowice w Ruchu Szczygłowice uruchomiono 1 września instalację do produkcji granulatu energetycznego. To druga tego typu instalacja działająca na potrzeby JSW.

Dzięki nowej instalacji Jastrzębska Spółka Węglowa do końca 2022 roku wyprodukuje ponad 130 tysięcy granulatu energetycznego.

Posłuży on do zwiększenia ilości mieszanek węgla do celów energetycznych, który w całości zasili energetykę zawodową i cieplną.

Instalacja w Ruchu Szczygłowice została wybudowana w trzy tygodnie. Jej właścicielem jest spółka Haldex.

- Jesteśmy firmą, której głównym produktem jest węgiel koksowy. Ale w związku z ogromnym popytem na węgiel do celów energetycznych staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i m.in. dlatego uruchomiliśmy dziś instalację do produkcji granulatu energetycznego. To już druga instalacja, z której korzysta Jastrzębska Spółka Węglowa - podkreśla Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Instalacja w Ruchu Szczygłowice została wybudowana w zaledwie trzy tygodnie. Jej właścicielem jest spółka Haldex SA z Katowic, która ma największe na polskim rynku doświadczenie w produkcji granulatu. Spółka Haldex dysponuje pięcioma takimi instalacjami.

Zobacz także: Liczba dostawców węgla ma gwałtownie wzrosnąć

Jastrzębska Spółka Węglowa dostarcza materiał do produkcji granulatu i jest jego właścicielem. Spółka Haldex jest usługodawcą.

- Nowa instalacja na Ruchu Szczygłowice to przykład dobrej współpracy pomiędzy dwiema spółkami Skarbu Państwa. Uzgodniliśmy z zarządem JSW, że my wybudujemy instalację, co będzie trwało znacznie krócej, a przy okazji JSW uniknie ogromnych kosztów budowy. Nie bez znaczenia był też fakt, że pracownicy Haldexu mają ogromne doświadczenie przy produkcji granulatu - zaznacza Bogdan Leśniowski, prezes Haldex SA.

JSW próbuje pomóc zmniejszyć lukę na rynku węgla energetycznego

Granulat w procesie uszlachetniania jest produkowany z drobnoziarnistych frakcji węglowych uzyskiwanych przy produkcji węgla koksowego. Wydajność instalacji w Ruchu Szczygłowice ma wynieść docelowo 600 ton na dobę.

Granulat służy jako domieszka do węgli energetycznych i podobnie, jak produkowany przez JSW węgiel do celów energetycznych, trafia do zakładów energetyki zawodowej. Wprowadzenie dodatkowej ilości węgla do celów energetycznych powinno zmniejszyć lukę surowcową u producentów ciepła sieciowego oraz energii elektrycznej.

Zobacz także: Albo postawimy na zwiększenie wydobycia węgla, albo będziemy mieli coraz większe problemy

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"