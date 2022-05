JSW docelowo zasili fundusz stabilizacyjny kwotą do 5 mld zł

Stworzony cztery lata temu przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) fundusz stabilizacyjny, z którego środków firma skorzystała w okresie słabszej koniunktury, ma być docelowo zasilony kwotą do 5 mld zł - zdecydował zarząd firmy. Wcześniej w szczytowym momencie JSW miała w funduszu ponad 1,8 mld zł.

Powstały w 2018 r. fundusz pod nazwą JSW Stabilizacyjny FIZ służył gromadzeniu środków, mogących wspomagać płynność finansową spółki lub finansowanie kluczowych inwestycji w okresach dekoniunktury.

W 2020 roku, gdy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka zdecydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków.

Według stanu na koniec 2021 roku, w funduszu pozostało 507,7 mln zł. Oznacza to, iż fundusz nie tylko pomógł przetrwać trudny okres, ale także przyniósł spółce zysk. W kwietniu br., w wyniku kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ za 700 mln zł, wartość aktywów funduszu netto przekroczyła 1,2 mld zł. W środę JSW poinformowała o planach kolejnego zasilenia funduszu.

"Zarząd JSW (...) podjął dzisiaj uchwałę w sprawie nabycia przez JSW Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5 mld zł" - poinformowała spółka w środowym raporcie bieżącym.

Zasilenie funduszu wymaga uzyskania tzw. zgód korporacyjnych, czyli aprobaty organów spółki. Jednocześnie JSW podała, iż nabycie kolejnych certyfikatów funduszu "nie jest równoznaczne z zasileniem FIZ środkami pieniężnymi".

"Wartość zasilenia FIZ każdorazowo zależeć będzie od możliwości finansowych spółki i notowanych nadwyżek finansowych, co poprzedzone będzie odrębnymi decyzjami zarządu i rady nadzorczej, o czym spółka będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi" - podała JSW.

Przedstawicie jastrzębskiej firmy tłumaczą, iż decyzje związane z odbudowaniem zasobów funduszu służą "zapewnieniu możliwości korzystania z FIZ jako buforu bezpieczeństwa gotówkowego w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie, kiedy spółka będzie generowała ujemne przepływy pieniężne".

Inny cel zasilenia funduszu to wsparcie dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków na realizację inwestycji strategicznych dla spółki i jej grupy kapitałowej.

W lutym br. w rozmowie z PAP wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Robert Ostrowski ocenił, iż fundusz stabilizacyjny idealnie spełnił swoją rolę w okresie słabszej koniunktury.

"Oprócz głównej roli przypisanej funduszowi - bufora gotówki na pokrycie potrzeb finansowych w czasach dekoniunktury - spółka zrealizowała również cel związany z maksymalizacją rentowności zainwestowanych środków. W dobie trudnych warunków rynkowych - niskich, a nawet zerowych stóp procentowych - Fundusz osiągnął satysfakcjonującą nas rentowność" - mówił w lutym Robert Ostrowski, zapowiadając decyzje dotyczące kolejnego zasilenia funduszu.

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, po trudnym okresie pandemii, zamknęła miniony rok zyskiem netto w wysokości prawie 953 mln zł. Ubiegłoroczne przychody Grupy były o przeszło połowę wyższe niż rok wcześniej i przekroczyły 10,6 mld zł. Średnia cena sprzedaży koksu w 2021 r. wyniosła 1266 zł za tonę i była o 62,8 proc. wyższa niż rok wcześniej, a średnia cena węgla koksowego wzrosła rok do roku prawie o 42 proc., do 620 zł za tonę. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej JSW (bez zdarzeń jednorazowych) wyniósł 2,9 mld zł. Kopalnie JSW wyprodukowały 13,8 mln ton węgla (w tym ok. 80 proc. węgla koksowego), a koksownie 3,7 mln ton koksu.