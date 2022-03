JSW dokona odpisów na ponad 640 mln zł w związku z utratą wartości aktywów

Jastrzębska Spółka Węglowa dokona odpisów o łącznej wartości ponad 640 mln zł w związku z utratą wartości aktywów: 223,2 mln zł w segmencie węglowym oraz 420,6 mln zł w segmencie koksowym - podała JSW. Odpisy nie wpłyną na sytuację płynnościową Grupy JSW i należących do niej spółek.

O trwających testach na utratę wartości aktywów trwałych JSW informowała 17 lutego. We wtorek spółka przedstawiła wyniki testów, informując o wynikających z nich odpisach.

W segmencie węglowym utrata wartości aktywów trwałych (łącznie 223,2 mln zł) dotyczy należących do JSW kopalń: Budryk, Borynia-Zofiówka oraz Jastrzębie-Bzie, zaś w segmencie koksowym (łącznie 420,6 mln zł) dotyczy majątku Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga.

Dokonanie odpisu pomniejszy wyniki operacyjne spółek: JSW oraz JSW KOKS SA, a także Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową - zapewniła spółka we wtorkowym komunikacie.

Jednocześnie JSW poinformowała o rozwiązaniu odpisów z lat ubiegłych: w segmencie węglowym na 75 mln zł (odpis ten dotyczył majątku kopalni Knurów Szczygłowice), a w segmencie koksowym (dla majątku Koksowni Przyjaźń) na 260,5 mln zł. Rozwiązanie odpisów powiększy wyniki operacyjne JSW, JSW Koks oraz całej Grupy JSW, pozostając bez wpływu na sytuację płynnościową.

JSW zastrzegła, iż podane wartości mają charakter szacunkowy i mogą się jeszcze zmienić, zaś ostateczne wartości zostaną uwzględnione w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za ub. rok. Ich prezentację JSW zapowiada na 17 marca.

W połowie lutego wiceprezes JSW ds. finansowych Robert Ostrowski, pytany przez PAP o ocenę obecnego poziomu finansowania JSW, przypomniał, iż w swojej strategii finansowej spółka zakłada bezpieczną strukturę majątkowo-kapitałową przy wykorzystaniu długoterminowych źródeł finansowania - w tym również źródeł obcych.

Obecne finansowanie JSW opiera się na kredycie konsorcjalnym, który - zgodnie z potrzebami spółki - obejmuje zarówno finansowanie obrotowe, jak i finansowanie długoterminowe amortyzowane w okresach kwartalnych. Ponadto JSW korzysta z długoterminowych pożyczek Polskiego Funduszu Rozwoju udzielonych w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm.

"Oceniamy, iż obecny poziom finansowania jest adekwatny do sytuacji finansowej i ponoszonych wydatków inwestycyjnych. Niemniej jednak, uwzględniając harmonogram spłat istniejącego finansowania oraz aktualne plany rozwojowe - w tym inwestycje o charakterze środowiskowym, które spółka traktuje priorytetowo, a które pozwolą spółce osiągnąć cele emisyjne - w swojej strategii zakładamy pozyskanie finansowania długoterminowego w formie kredytów i pożyczek wspierających zieloną transformację JSW" - poinformował 15 lutego wiceprezes.

W ocenie zarządu spółki perspektywy pozyskania tego rodzaju finansowania są obecnie bardzo dobre. JSW rozważa również możliwości refinansowania obecnego długu lub pozyskania dodatkowego finansowania ogólnokorporacyjnego.

Obecnie wśród wierzycieli finansowych spółki są instytucje finansowe, które w 2019 r. udzieliły jej kredytu konsorcjalnego na łączną kwotę 460 mln złotych oraz równowartość 300 mln zł w dolarach. Wierzycielem jest także PFR, finansujący spółkę w postaci pożyczek w ramach tarczy finansowej. Ponadto JSW korzysta z pożyczek udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W miniony piątek JSW opublikowała kluczowe informacje dotyczące zaktualizowanej strategii Grupy do 2030 roku. Zakłada w niej m.in. zwiększenie wydobycia węgla kamiennego do 16,1 mln ton rocznie w 2030 r. (z ok. 14,5 mln ton w 2022 r.), zaś udział węgla koksowego w produkcji ogółem ma od 2026 r. przekraczać 90 proc. Spółka chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Zgodnie ze strategią, średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 ma wynieść ponad 77 tys. metrów bieżących. Grupa JSW zakłada produkcję i sprzedaż koksu na stabilnym poziomie ok. 3,6 mln ton rocznie. Celem jest też dywersyfikacja przychodów - w latach 2022-2030 JSW chce uzyskiwać średnio 10 proc. przychodów ze sprzedaży produktów niezwiązanych z podstawową działalnością.