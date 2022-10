JSW dostarczy do ArcelorMittal węgiel za ponad 7 mld zł

W latach 2023-2025 Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dostarczy koncernowi hutniczemu ArcelorMittal Poland (AMP) węgiel koksowy o wartości przekraczającej 7 mld zł. Firmy w piątek zawarły w tej sprawie aneks do wiążącej je umowy wieloletniej.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i ArcelorMittal Poland (AMP) podpisały stosowny aneks do wiążącej strony wieloletniej umowy na dostawy węgla.

"Uzgodnione zostały warunki współpracy w zakresie dostaw węgla koksowego w latach 2023-2025 i w dniu 28 października 2022 r. strony zawarły aneks do umowy wieloletniej. Umowa zakłada kontynuację współpracy stron, a szacunkowa wartość umowy w latach 2023-2025 może przekroczyć 7 mld zł" - podała JSW.

"Po tym okresie umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejne lata maksymalnie do końca roku 2029, po uzgodnieniu struktury jakościowo-ilościowej, jeżeli żadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia. W dalszym ciągu w oparciu o umowę będą zawierane umowy roczne, w których uzgadniane będą szczegółowe warunki współpracy" - poinformowała jastrzębska spółka, podkreślając strategiczny charakter współpracy z AMP.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Grupa kapitałowa JSW zamknęła pierwsze półrocze 2022 r. rekordowym zyskiem netto rzędu 4,2 mld zł. Grupie sprzyjały rosnące ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe przychody i zyski. Rekordowe wyniki wypracowano mimo mniejszej (wobec pierwszego kwartału br.) o 9,7 proc. produkcji węgla, spowodowanej m.in. kwietniowymi katastrofami w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

ArcelorMittal Poland skupia ok. dwie trzecie potencjału produkcyjnego hutnictwa w Polsce. Koncern zatrudnia ok. 10 tys. osób, a kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ponad 7 mld zł. Spółka należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2021 r. 76,6 mld dolarów. Łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 69,1 mln ton.