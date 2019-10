JSW: inwestuj albo giń

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) produkuje głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali oraz koks. O JSW ostatnio głośno, na pierwszej sesji po wyborach parlamentarnych jej akcje znów zadołowały. Generalnie JSW jest wysoce podatna na wahania koniunkturalne związane z sytuacją w sektorze hutniczym, więc stara się zabezpieczyć na chudsze czasy. Na jej standing w dużej mierze wpływać będzie poziom cen węgla koksowego na światowych rynkach oraz sytuacja na rynku producentów stali. Obecnie stawia na inwestycje i poszerzenie bazy zasobowej, gdyż zamierza zwiększyć wydobycie do poziomu około 18 mln ton, natomiast węgiel koksowy ma docelowo stanowić około 85 proc. całości produkcji.

Inwestycje w nowe złoża to podstawa

Być gotowym na nadejście dekoniunktury

W Grupie JSW realizują także inne przedsięwzięcia. Na terenie zamkniętej kopalni Krupiński powstanie pięć nowoczesnych hal produkcyjnych Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Inwestycja o wartości ponad 100 mln zł ma zostać ukończona w lipcu 2020 roku. Inwestycja realizowana przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe, czyli spółkę z Grupy Kapitałowej JSW, stanowi część programu rewitalizacji terenów zamkniętej kopalni Krupiński w Suszcu.- Inwestycja JZR w Suszcu będzie pierwszą inwestycją na tym terenie, która ma szansę na skorzystanie z instrumentów oferowanych przez Ustawę o Wspieraniu Nowych Inwestycji. Zakłady, jako pierwszy inwestor, mogą stać się magnesem przyciągającym kolejnych przedsiębiorców - wskazuje Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.W halach produkowane będą nowoczesne urządzenia górnicze: transportowe i sekcje obudowy zmechanizowanej. Te urządzenia mają trafić między innymi do nowo budowanej przez JSW kopalni Bzie-Dębina.Zobacz również: Intensywne prace na terenach byłej kopalni Krupiński Jastrzębska Spółka Węglowa koncentruje się jednak przede wszystkim na inwestycjach związanych ze swoim core-businessem, czyli wydobyciem węgla, w tym na poszerzaniu swojej bazy zasobowej. Wiadomo, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, stąd tak istotne jest ciągłe jej poszerzanie.W Jastrzębskiej Spółce Węglowej na pierwszy plan wybija się teraz budowa kopalni Bzie-Dębina. To najnowszy zakład w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka zamierza zainwestować w niego 3 miliardy złotych do 2033 roku.- Inwestujemy w nowe złoże, bo chcemy poszerzać naszą bazę zasobową - podkreśla Tomasz Śledź, wiceprezes JSW ds. technicznych. - Wydobywamy obecnie 15-16 mln ton węgla, natomiast w przyszłości chcemy wydobywać 18 mln ton. W 2030 roku nowa kopalnia pomoże nam wydobyć o 2 mln ton węgla więcej - zaznacza Tomasz Śledź.Na inwestycję związaną z budową nowej kopalni JSW do 2030 roku zamierza przeznaczyć ok. 3 mld zł. W 2022 roku ma zostać uruchomiona pierwsza ściana. Cała inwestycja ma się zwrócić po ośmiu latach.Budowana z myślą o wydobyciu wysokiej jakości węgla koksowego kopalnia Bzie-Dębina będzie pierwszą nową kopalnią węgla kamiennego w Polsce od blisko 30 lat, po budowanej w latach 1979-1994 kopalni Budryk, która obecnie również wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Uruchomienie zakładu znacząco zwiększy zdolności produkcyjne JSW. Jej żywotność oceniana jest na co najmniej trzydzieści lat.W Jastrzębskiej Spółce Węglowej myślą też o Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Minister środowiska udzielił spółce koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Chełm II. Koncesja obejmuje złoże na obszarze 96,77 km kw. i została udzielona na cztery lata.Plan JSW na 2019 rok zakłada wydobycie węgla na poziomie powyżej 15 mln ton. W ostatnich tygodniach spółka uruchomiła cztery nowe ściany wydobywcze, zwiększając ich liczbę do 25. Na koniec 2019 roku w kopalniach JSW ma pracować 27 ścian, a udział węgla koksowego w wydobyciu ma przekroczyć 70 proc.JSW, chcąc się przygotować na chudsze czasy, utworzyła też fundusz stabilizacyjny. Celem jest stabilizacja finansowa w okresach dekoniunktury. JSW jest bowiem podatna na wahania koniunktury mające miejsce w przemyśle stalowym. Okresy, kiedy spółka generuje dobre wyniki, przeplatają się z okresami, kiedy musi ona walczyć o przetrwanie.Tak było między innymi w 2009 roku, kiedy to sytuacja na rynku stali była taka, że spadek produkcji sięgnął ok. 50 procent, co przełożyło się na znaczący spadek zapotrzebowania na węgiel koksowy.Nagle JSW utraciła znaczną cześć rynku, stąd były wówczas decyzje, żeby nie fedrować w piątki. W tarapatach spółka była także w latach 2014-2015. Ostatecznie udało się ją wyprowadzić na prostą. W sierpniu 2016 roku zdołano bowiem podpisać umowę restrukturyzacyjną między JSW oraz obligatariuszami.Presja antywęglowa w UE będzie nadal rosła, więc w JSW zdają sobie sprawę, że pozyskanie z rynku finansowego środków na inwestycje będzie coraz trudniejsze.Jeżeli chodzi o zagrożenia dla JSW, to analitycy wskazują między innymi na politykę płacową. Poza tym, dalsze wzrosty kosztów usług, materiałów i energii mogą zwiększyć koszty spółki. Na standing JSW w dużej mierze wpływać będzie poziom cen węgla koksowego na światowych rynkach oraz sytuacja na rynku producentów stali. Wyzwaniem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozostaje wzrost wydajności wydobycia w kopalniach. Wynosi ona 737,4 tony węgla na jednego pracownika rocznie i celem jest jej dalsze podnoszenie.- Uważnie przyglądamy się zmienności cen węgla oraz koksu, ponieważ ich wahania mają wpływ na wyniki finansowe i operacyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW. - Powinniśmy się spodziewać spowolnienia gospodarki, które co jakiś czas się pojawia. Uważam, że w branży surowcowej to nieuniknione. Naszą rolą jest się przygotować i reagować odpowiednio wcześnie - zaznacza Włodzimierz Hereźniak. Takie podejście i uprzednie przygotowanie się na ewentualność chudszych czasów z pewnością ułatwi ich przetrwanie.Zobacz także: Czeka nas przełom technologiczny w JSW