JSW inwestuje w Koksowni Przyjaźń

Koksownia Przyjaźń to łącznie 75 proc. całości produkcji koksu w Grupie Kapitałowej JSW. Wiemy, że bez węgla koksowego nie ma stali, a ze stalowych elementów m.in. w samochodach, sprzętach AGD, wiatrakach itd. korzystamy na co dzień wszyscy. Dziś, tu w koksowni wspólnie monitorujemy postępy prac nad inwestycją – mówiła w Koksowni Przyjaźń Barbara Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej . To największy zakład spółki JSW Koks, należącej do Grupy Kapitałowej JSW.

Budowa baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej jest ważna dla utrzymania i wzrostu wolumenu zdolności produkcyjnych koksu i węglopochodnych w Grupie Kapitałowej JSW.

Dąbrowski zakład to łącznie 75 proc. całości produkcji koksu Grupy, a spółka JSW Koks posiada trzy koksownie (Przyjaźń, Radlin oraz Jadwiga) eksploatujące łącznie 6 baterii koksowniczych, z czego 4 w koksowni Przyjaźń.

Wizyta gospodarcza w Dąbrowie Górniczej odbyła się w kluczowej dla JSW Koks chwili.