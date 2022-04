JSW już teraz musi myśleć o zabezpieczeniu się na chudsze czasy

Strategia grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 22,4 mld zł. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 80 proc. łącznych nakładów. Spółka zaplanowała zapewnienie stabilnego finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.