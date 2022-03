JSW korzysta z wysokich cen węgla, ale musi zwiększyć produkcję

Niebawem, bo już w czwartek 17 marca Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przedstawi raport finansowy za 2021 rok. Obecnie na rynku węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali panuje dobra koniunktura i wysokie ceny. - Wyniki, które JSW teraz osiąga są zasługą wysokich cen węgla koksowego na rynku światowym. Szkoda, że nie jest to efekt wysokiej produkcji, bo jak wiadomo z problemem odpowiedniego poziomu produkcji JSW zmaga się już od dłuższego czasu - komentuje dla portalu WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes zarządu JSW.

Zasilić fundusz, zabezpieczyć się na gorsze czasy

- Po dwóch miesiącach 2022 roku widać już, że Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa zaplanowane ilości węgla, a nawet więcej - mówi portalowi WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - To dobrze, bowiem rynek obecnie jest taki, że ceny węgla koksowego poszybowały w górę i z tego tytułu przychody JSW rosną, a potrzebujemy środków finansowych na inwestycje i przygotowanie kolejnych frontów wydobywczych. Dlatego wykorzystywanie obecnej koniunktury jest jak najbardziej korzystne dla JSW. Trzeba obecny czas wykorzystać maksymalnie, najlepiej jak się tylko da - dodaje Paweł Kołodziej.Wskazuje on przy tym, że słychać już na rynku, że brakuje stali i że różne materiały drożeją.- Ale trzeba mieć nadzieję, że te problemy nie zaważą na produkcji JSW, bowiem węgiel koksowy jest dzisiaj potrzebny jak nigdy dotąd - zaznacza Paweł Kołodziej. - Biorąc pod uwagę uwarunkowania zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Wojna w Ukrainie powoduje zawirowania na rynku surowcowym. Trzeba zrobić wszystko, żeby sprostać realiom rynku - podkreśla Kołodziej.Niebawem zapaść też mają ważne decyzje w sprawie ponownego zasilenia utworzonego w 2018 roku funduszu stabilizacyjnego, w którym Jastrzębska Spółka Węglowa zgromadziła w szczytowym momencie ponad 1,8 mld zł, a który spełnił swą rolę w okresie gorszej koniunktury. Stworzony cztery lata temu fundusz pod nazwą JSW Stabilizacyjny FIZ służył gromadzeniu środków mogących wspomagać płynność finansową spółki lub finansowanie kluczowych inwestycji w okresach dekoniunktury.W 2020 roku, gdy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka zdecydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków. Według stanu na koniec 2021 roku, w funduszu pozostało 507,7 mln zł. Oznacza to, iż fundusz nie tylko pomógł przetrwać trudny okres, ale także przyniósł spółce zysk.Obecnie - uwzględniając warunki rynkowe, w tym rosnące ceny węgla koksowego - zarząd JSW rozważa odbudowę funduszu. Po to, aby przygotować się na chudsze czasy, które wcześniej czy później, ale pewnie nadejdą. A obecnie spółka może korzystać z koniunktury na rynku węgla koksowego i jego wysokich cen. W dostawach krótkoterminowych za tonę węgla koksowego australijskiego trzeba teraz płacić około 630 dolarów. Węgiel australijski jest benchmarkiem dla JSW.- Kierunek jest dzisiaj jeden: maksymalizacja robót przygotowawczych i produkcji węgla koksowego przez JSW - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes JSW. - A także pilnowanie inwestycji w części koksowniczej Grupy JSW - dodaje.Czytaj także: Wojna im nie przeszkadza. Indie kupują z Rosji coraz więcej węgla