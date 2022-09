JSW ma wielkie problemy z wydobyciem węgla w kopalni Jastrzębie-Bzie

- Ściana na Bziu miała ruszyć w sierpniu, ale roboty przygotowawcze, które były tam zaplanowane, nie zostały wykonane. Rozpoznanie geologiczne, jakie zostawili nam nasi poprzednicy, jest fatalne - wskazał Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w trakcie konferencji poświęconej wynikom spółki. Obecnie zarząd JSW analizuje, jak przemodelować projekt, aby móc przygotować i uruchomić tam ścianę. Kwestia ta powinna zostać uregulowana do końca tego roku.

W pierwszym półroczu kopalnie JSW wydobyły blisko 7,2 mln ton węgla (wobec ponad 6,8 mln ton przed rokiem), z czego niespełna 3,8 mln ton w pierwszym kwartale i 3,4 mln ton w drugim.

Obecnie JSW dąży do prowadzenia eksploatacji na 27-28 frontach ścianowych, a w minionym okresie liczba czynnych ścian wydobywczych wynosiła średnio 24.

JSW korzysta z koniunktury i wysokich cen węgla.

- Pozostawiono nas z tym problemem - nie ma złoża, nie ma węgla. Zakładane plany spełzły na niczym, a ta ściana planowana na sierpień nie ruszyła - zaznaczył na konferencji wynikowej 31 sierpnia prezes Tomasz Cudny i wskazał, że prowadzone są prace, żeby tę kwestię rozwiązać.

- Musimy to przemodelować, musimy do tego podejść w sposób bardziej fachowy i dokładniej, jeżeli chodzi o dokumentację. Jest to analizowane i procedowane przez zarząd. Myślę, że do końca roku uda nam się tę sprawę uregulować - mówił prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kopalnia Jastrzębie-Bzie została otwarta w 2021 roku. To największa inwestycja w polskim górnictwie od ponad 20 lat. W lipcu 2007 roku rozpoczęto wiercenie otworu badawczego w złożu "Bzie Dębina 1 Zachód." Dwa lata później ruszyła budowa nowego szybu 1-Bzie. Inwestycja została ukończona w 2019 roku. Pierwsza ściana w kopalni została uruchomiona w marcu 2022 roku. Szacowane zasoby węgla sięgają 180 milionów ton.

Kopalnia Jastrzębie-Bzie obciąża wyniki JSW

Trudności geologiczne w kopalni Jastrzębie-Bzie, która w ostatnich latach zaliczana była do sztandarowych inwestycji JSW, przekładają się również na finanse spółki, która zmuszona była do dokonania odpisów związanych z wartością tych aktywów.

Ceny węgla dały zarobić

Jak mówił wiceprezes JSW ds. finansowych Robert Ostrowski, dopóki tzw. wartość odzyskiwalna w tej kopalni będzie wynosić zero, analizowana będzie konieczność dokonywania kolejnych odpisów.

Mimo spadku wydobycia kwartał do kwartału, skutków katastrof w kopalniach oraz zmniejszenia natężenia robót przygotowawczych, w pierwszym półroczu Grupa JSW osiągnęła rekordowe zyski, wynikające przede wszystkim z rosnących - zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym - cen węgla koksowego i koksu.

W drugim kwartale 2022 r. cena węgla koksowego z JSW wyniosła 1923,63 zł za tonę - ponad 40 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast średnia cena koksu w drugim kwartale wyniosła 2670,57 zł za tonę, co oznacza wzrost kwartał do kwartału o ponad 35 proc.

W rezultacie przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. były wyższe o ponad 21 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku i osiągnęły 5,97 mld zł. W całym pierwszym półroczu przychody wyniosły 10,9 mld zł, co oznacza wzrost wobec pierwszego półrocza 2021 r. o 161 proc.

Osiągnięty przez grupę Jastrzębskiej Spółki Węglową w pierwszym półroczu br. rekordowy zysk netto rzędu 4,2 mld zł wynika głównie ze wzrostu cen węgla i koksu.

