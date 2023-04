JSW ma za sobą wiele kryzysów. Teraz stoi przed nowymi wyzwaniami

W tym roku mija 30 lat od powołania Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Obecnie grupa kapitałowa JSW zatrudnia ponad 30 tysięcy osób i stanowi ważną część polskiej gospodarki.

1 kwietnia 1993 roku Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy Sądu Rejonowego w Katowicach wpisał do rejestru handlowego Jastrzębską Spółkę Węglową SA.

Sąd postanowił również, że spółka może używać skrótu JSW SA.

Decyzja sądu była konsekwencją podjętej miesiąc wcześniej decyzji Wacława Niewiarowskiego, ówczesnego ministra przemysłu i handlu, który wydał zarządzenie o przekształceniu siedmiu kopalń: Krupiński, Borynia, Jastrzębie, Moszczenica, Zofiówka, Pnióweki, Morcinek w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Od czasu utworzenia JSW w 1993 roku do 2006 roku spółka prowadziła ciągłą restrukturyzację, która wiązała się m.in. z wydzieleniem majątku bezpośrednio niezwiązanego z działalnością podstawową spółki i tworzeniem na jego podstawie odrębnych podmiotów prawnych.

W 2008 roku Skarb Państwa wniósł do JSW kopalnię Budryk

W październiku 1994 roku połączono kopalnię Jastrzębie z kopalnią Moszczenica. W rezultacie powstała kopalnia Jas-Mos (później Ruch Jastrzębie). W 1995 roku utworzono Zakład Logistyki Materiałowej. Rok później powstał Polski Koks.

W 1998 roku kopalnię Morcinek - z uwagi na nieuzasadnione ekonomicznie wydobycie - postawiono w stan likwidacji, która zakończyła się w roku 2000. W połowie 2003 roku powołano spółkę Koksownia Przyjaźń sp. z o.o., do której w grudniu 2003 roku Skarb Państwa wniósł w postaci aportu przedsiębiorstwo Zakłady Koksownicze Przyjaźń z Dąbrowy Górniczej.

W 2008 roku Skarb Państwa wniósł do JSW kopalnię Budryk, po czym spółka przystąpiła do realizacji szeroko zakrojonego programu modernizacyjnego w celu przestawienia tej kopalni z produkcji wyłącznie węgla koksowego typu 34 (semi-soft) oraz węgla do celów energetycznych na produkcję węgla koksowego typu 35 (hard) o wyższej wartości.

W 2010 roku JSW nabyła od Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji. 1 stycznia 2011 roku, w ramach prowadzonych procesów reorganizacyjnych, JSW dokonała integracji kopalń Borynia oraz Zofiówka, tworząc nową dwuruchową kopalnię Borynia-Zofiówka. W tym samym roku JSW przejęła KK Zabrze i WZK Victoria. 1 lipca 2011 roku JSW zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Z kolei dwa lata później do kopalni Borynia-Zofiówka przyłączono kopalnię Jas-Mos, tworząc kopalnię zespoloną Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. 1 sierpnia 2014 roku Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice.

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiły kolejne zmiany. Dotychczasowa kopalnia Jastrzębie-Bzie funkcjonuje teraz jako Ruch Bzie i została połączona z kopalnią Borynia-Zofiówka. W ten sposób powstała nowa kopalnia zespolona pod nazwą Borynia-Zofiówka-Bzie.

W swojej długiej historii JSW przechodziła wiele kryzysów. Jak wskazuje spółka, konieczna przez to okazała się sprzedaż Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria oraz Spółki Energetycznej Jastrzębie, co nastąpiło w 2016 roku.W ramach restrukturyzacji, w marcu 2017 roku, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafiła kopalnia Krupiński. Do SRK przekazano także Ruch Jastrzębie.

JSW aktywnie działa na rzecz zmniejszenia swojego śladu węglowego

Jastrzębska Spółka Węglowa jest praktycznie jedynym w UE producentem węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali. Węgiel ten znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych. Spółka podkreśla, że angażuje się w zrównoważony rozwój i aktywnie działa na rzecz zmniejszenia swojego śladu węglowego.

Firma inwestuje też w badania i rozwój w celu znalezienia nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska metod produkcji węgla, a także w projekty związane z energetyką wiatrową i słoneczną, aby uczynić swoją działalność bardziej zrównoważoną dla przyszłych pokoleń. Spółka angażuje się również w inicjatywy związane z zalesianiem i gospodarką wodną, a także w poprawę życia swoich pracowników i społeczności, w których prowadzi działalność. Firma zapewnia swoim pracownikom szeroko zakrojone programy szkoleniowe i rozwojowe oraz wspiera lokalne inicjatywy, takie jak drużyny sportowe, wydarzenia kulturalne i projekty środowiskowe.

Obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

Węgiel koksowy to niezbędny składnik w produkcji stali - kluczowego komponentu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i nowoczesnej infrastruktury. Obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego. Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała w 2022 roku zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firmy.