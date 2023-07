JSW może zapłacić 2 mld zł za nadmiarowe zyski w 2022 roku

W drugim kwartale 2023 roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) miała wydobycie węgla w wysokości 3,3 mln ton, co oznacza spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku o około 1,9 proc. JSW może zapłacić około 2 mld zł składki od nadmiarowych zysków w 2022 roku.

W drugim kwartale 2023 roku sprzedaż węgla przez Jastrzębską Spółkę Węglową wyniosła około 3,13 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku o około 11,3 proc. (spadek z 3,53 mln ton).

Kancelaria premiera poinformowała, że nadmiarowe dochody spółek węglowych z 2022 r. zostaną obciążone składką solidarnościową w wysokości 33 proc.

Zysk JSW w 2022 roku wyniósł 7,5 mld zł, a składka nadzwyczajna ma wynosić 33 proc. to można domniemywać, że wysokość składki sięgnie około 2 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła swoje wyniki operacyjne w drugim kwartale 2023 r.

Z podanych informacji wynika, że produkcja węgla ogółem wyniosła 3,32 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 1,9 proc., kiedy wyniosła 3,38 mln ton. W stosunku do drugiego kwartału 2022 r. była niższa o ok. 2,5 proc. (wyniosła wtedy 3,4 mln ton).

Więcej węgla koksowego, a mniej energetycznego

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,70 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 1,4 proc., kiedy była na poziomie 2,66 mln ton, a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 1,0 proc., to spadek z 2,72 mln ton.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,62 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 14,1 proc., kiedy wyniosła 0,72 mln ton a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 8,6 proc., kiedy wyniosła 0,68 mln.

W drugim kwartale 2023 r. sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,13 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 11,3 proc. (spadek z 3,53 mln ton) a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 12,5 proc. (spadek z 3,58 mln).

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,64 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 5,8 proc. (spadek z 2,8 mln), a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 4,8 proc. (spadek z 2,78 mln ). W tym sprzedaż wewnętrzna wyniosła ok. 1,14 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 10,0 proc., (wzrost z 1,04 mln ) a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. była niższa o ok. 4,3 proc. (spadek z 1,19 mln ).

Z kolei sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,49 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 32,6 proc., (spadek z 0,73 mln ) a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 39,1 proc.. (spadek z 0,80 mln ton).

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w drugim kwartale 2023 r. ok. 64 proc. wielkości sprzedaży ogółem.

Dobre informacje segmentu koksowego: większa sprzedaż i produkcja

JSW podała także wyniki operacyjne segmentu koksowego. Produkcja koksu ogółem w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 0,85 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 10,5 proc., kiedy była na poziomie 0,77 mln ton, a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. odnotowała spadek o ok. 3,6 proc. (z 0,89 mln ).

Sprzedaż koksu ogółem w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 0,88 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 5,3 proc. (wzrost z 0,84 mln ton) a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. wyższa o ok. 6,6 proc. (kiedy wyniosła 0,83 mln ).

Otoczenie rynkowe: niewielki wzrost cen węgla i koksu

Jak podaje JSW, średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie styczeń-maj 2023 r. wpływających na ceny spółki w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 306 dolarów za tonę. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu październik 2022 r. – luty 2023 r. wpływających na ceny JSW w pierwszym kwartale 2023 r. wzrosła o ok. 1 proc.

Szacowana średnia cena w złotych węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w drugim kwartale 2023 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 1 proc. Po przeliczeniu na dolary wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 6 proc.

Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres styczeń-maj 2023 r. wyniosła 97 proc. W porównaniu do ubiegłego kwartału wzrosła o 5 punktów procentowych.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w drugim kwartale 2023 r. wyniosły 710,96 zł za tonę (dane za kwiecień i maj 2023 r.) w stosunku do kwartału poprzedniego wzrosły o ok. 2 proc.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w drugim kwartale 2023 r. w stosunku do kwartału ubiegłego spadła o ok. 3 proc.

Z kolei notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 443 dolarów za tonę i wzrosły w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. o ok. 8 proc.

Średnia cena kontraktowa koksu ogółem w złotówkach sprzedanego przez grupę JSW w drugim kwartale 2023 r. wzrosła o ok. 7 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r. Po przeliczeniu na dolary wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 12 proc.

Będzie nadzwyczajna składka na pokrycie zamrożenia cen energii

Kancelaria premiera poinformowała 10 lipca, że nadmiarowe dochody spółek węglowych z 2022 r. zostaną obciążone składką solidarnościową w wysokości 33 proc., a pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Wyjaśniono, że nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat.

Portal Strefa Inwestorów wyliczył, że JSW w latach 2018-2021 miała następujące wyniki finansowe odpowiednio: zysk 1,76 mld zł, zysk 0,65 mld zł, strata 1,55 mld zł oraz zysk 0,9 mld zł. Zysk netto grupy w 2022 r. wyniósł rekordowe 7,56 mld zł i był zdecydowanie powyżej uśrednionych dochodów ostatnich lat. Można więc domniemywać, że składka zapłacona przez JSW mogłaby sięgnąć ok. 2 mld zł.

Inaczej to wygląda w przypadku kopalni Bogdanka. która miała w latach 2018-2021 skonsolidowane zyski netto odpowiednio w kwocie: 53,8 mln zł, 308,7 mln zł, 73 mln zł oraz 288,3 mln zł. Z kolei zysk netto w 2022 r. wyniósł 175 mln zł. Z tego zestawienia wynika więc, że Bogdanka nie osiągnęła ponadprzeciętnie wysokiej zyskowności w 2022 roku.

Trwają rozmowy w sprawie funduszu płac i nagrody dla pracowników

Zarząd JSW poinformował, że prowadzi ze stroną społeczną rozmowy w sprawie podwyżek płac i jednorazowej nagrody.

Przypomniał, że 8 lutego 2023 r. podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi porozumienie, na mocy którego ustalony został wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń w roku 2023 na poziomie 15,4 proc.

Aktualnie, na wniosek reprezentatywnych organizacji związkowych JSW prowadzone są rozmowy pomiędzy zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w sprawie realizacji porozumienia płacowego.

14 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, podczas którego strony przedstawiły swoje stanowiska. Jak zapowiedziano, rozmowy będą kontynuowane.

Jak podano, na tym spotkaniu nie zapadły żadne ustalenia w zakresie formy realizacji uzgodnionego porozumienia, wskaźnika wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników w 2023 r., ani dotyczące kwoty ewentualnej nagrody jednorazowej, o wypłatę której strona społeczna wniosła w piśmie z 5 czerwca.

- Prowadzone rozmowy dotyczą ewentualnej wypłaty jednorazowej nagrody dla pracowników, a nie wypłaty nagrody z wypracowanego w roku ubiegłym zysku. Nagrody i wyróżnienia w pracy są formą doceniania pracowników - czytamy w piśmie JSW.

Szacuje się, że koszt lutowego porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi wyniesie ok. 580 mln zł.

W 2022 roku wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu 2022 r. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł.