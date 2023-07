JSW musi podzielić się pieniędzmi z czasu koniunktury. Za co więc przeżyje dekoniunkturę?

Gdzie, jak gdzie, ale akurat w górnictwie wydobywającym węgiel jest co robić z pieniędzmi przeznaczając je przede wszystkim na inwestycje - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jastrzębska Spółka Węglowa musi szykować się na zapłacenie tzw. składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu.

Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, podważa w ogóle ideę wprowadzenia składki solidarnościowej.

Markowski jest zdania, że JSW powinna wykorzystać większe przychody do tego, by dobrze móc przejść czas dekoniunktury.

Senat, z poparciem rządu, ograniczył 28 lipca grono płatników tzw. składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Poprawkami Senatu do ustawy o ochronie odbiorców prądu zajmie się teraz Sejm.

Ustawę poparło wszystkich 97 senatorów, biorących udział w głosowaniu.

Zgodnie z wprowadzoną przez Senat poprawką dotyczącą składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu w 2022 roku, mają ją zapłacić tylko spółki zatrudniające ponad 3 tys. pracowników, czyli jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Zwolnione natomiast miałyby być cztery inne podmioty, w tym Koksownia Częstochowa Nowa, należąca do prywatnej Grupy Zarmen, oraz koksownia Victoria w Wałbrzychu, należąca do państwowego TF Silesia. Poprawka ta uzyskała poparcie rządu.

- Powiem szczerze, że nie rozumiem tej doktryny i definicji zysków ponadnormatywnych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Bowiem takie określenie sugeruje nieuczciwość. A w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z klasycznie rynkową sytuacją, kiedy koniunktura dała zarobić producentom, zwłaszcza węgla. Ponadto mamy całe spektrum systemu opodatkowania przychodów a zwłaszcza zysków, które mogą być użyte bez powoływania jakiejś super opłaty, która trąci średniowieczną daniną - dodaje Markowski.

Dlaczego Jastrzębska Spółka Węglowa musi płacić podatek za dobre wyniki?

- Przecież Jastrzębska Spółka Węglowa nie mogła nie skorzystać z koniunktury, nie mogła sprzedawać swojego produktu bez względu na to, czy jest to węgiel, czy koks, czy też węglopochodne poniżej cen obowiązujących. Bowiem natychmiast zasługiwałaby - i słusznie - na zarzut dumpingu lub co gorsza zmowy cenowej w celu wyeliminowania konkurencji - zaznacza Jerzy Markowski.

- W Polsce istnieje pełna świadomość przyczyn, które doprowadziły do tej koniunktury. I naprawdę w odczuciu społecznym nikt nie ma pretensji o to, że ta koniunktura, spowodowana dramatyzmem wojny na Ukrainie, stała się źródłem przychodów, które nie były przychodami nieuczciwymi, więc jakim prawem są opodatkowywane? - zastanawia się Markowski.

Z dekoniunkturą JSW będzie musiała sobie radzić sama, bo żadna polityka państwa jej w tym nie pomoże

- Idąc dalej tym tokiem wrażliwości państwa, można mieć pytanie, dlaczego dziś państwo jest wrażliwe na przychód i zysk giełdowej spółki z udziałem Skarbu Państwa, a nie było wrażliwe na rażącą dekoniunkturę, która - tak jak i ta ostatnia koniunktura - nie powstała w wyniku działań zarządu JSW, a w wyniku skutków makropolitycznych - podkreśla Jerzy Markowski.

- Jastrzębska Spółka Węglowa ma robić swoje, czyli zarabiać na koniunkturze i dostosowywać się do dekoniunktury. A jeżeli będziemy ich karać za gospodarność, to po pierwsze ich zdemoralizujemy nieuczciwością oceny. A po drugie - pozbawimy szansy na to, żeby przygotować się do dekoniunktury. Przecież z dekoniunkturą będą musieli sobie radzić sami, bo żadna polityka państwa im w tym nie pomoże - dodaje Jerzy Markowski.

- Reasumując: XXI wiek to nie jest czas na odtwarzanie średniowiecznej daniny feudalnej. Sam fakt, że była gama przedsiębiorstw, które wstępnie chciano zakwalifikować do takiej daniny, jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że jest to obciążenie nieuczciwe - ocenia Markowski.

- Gdzie, jak gdzie, ale akurat w górnictwie wydobywającym węgiel jest co robić z pieniędzmi przeznaczając je przede wszystkim na inwestycje. Zwłaszcza, że jeszcze nikt tak naprawdę nie oszacował skutków deficytu węgla koksowego i koksu dla polityki transformacji energetycznej w świecie. A tu zależność jest bezsporna. Nie będzie całej tej nowoczesności bez bazy technologicznej opartej o produkcję stali i wszystkiego co się składa na ten produkt - podkreśla Jerzy Markowski.