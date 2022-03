JSW musi też dbać o odbiorców spoza Europy

Ważne jest, byśmy jako Jastrzębska Spółka Węglowa utrzymywali relacje z klientami spoza Europy - taka dywersyfikacja rynków przyniesie firmie większą stabilność w świecie narażonym na wahania, cykle i ryzyko czasowego zamykania przemysłu w różnych częściach świata, czego doświadczyliśmy podczas ostatniej pandemii. Eksport koksu do Chin czy Indii pozwolił nam utrzymywać przerób węgla w koksowniach, kiedy europejscy klienci zamknęli działalność, bo stanęły fabryki produkujące samochody i inne towary ze stali. Musimy być świadomi, iż konflikt na Ukrainie wywołuje ogromne zakłócenia na rynku surowców - zaznacza Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wskazują również, że Unia Europejska już dziś jest mało przyjaznym miejscem dla przemysłu. Podatek od emisji dwutlenku węgla nałożony na branże energochłonne skutecznie obniżył konkurencyjność dużej części kontynentu.Zdaniem Solidarności z JSW stanowi to zagrożenie, bo powoduje ryzyko przenoszenia się przemysłu ciężkiego poza Europę i dezindustrializację UE. Kolejnym ciosem dla przemysłu są wysokie ceny gazu i energii elektrycznej."Pamiętajmy, że tania energia jest istotna nie tylko dla przemysłu hutniczego, produkcji szkła, cementu, ale także dla całego przemysłu chemicznego, petrochemicznego czy produkcji nawozów. To czynnik, który decyduje o tym, czy fabryki pozostaną w Europie, czy też przeniosą się do Stanów Zjednoczonych lub Azji.Dlatego ważne jest, byśmy jako JSW utrzymywali relacje z klientami spoza Europy - taka dywersyfikacja rynków przyniesie firmie większą stabilność w świecie narażonym na wahania, cykle i ryzyko czasowego zamykania przemysłu w różnych częściach świata, czego doświadczyliśmy podczas ostatniej pandemii. Eksport koksu do Chin czy Indii pozwolił nam utrzymywać przerób węgla w koksowniach, kiedy europejscy klienci zamknęli działalność, bo stanęły fabryki produkujące samochody i inne towary ze stali" - podkreśla ZOK NSZZ Solidarność JSW.Zobacz również: Problemy z wydobyciem to największa bolączka JSW I wskazuje, że trzeba być świadomym, iż konflikt na Ukrainie wywołuje ogromne zakłócenia na rynku surowców. Nakładane na Rosję embarga, ograniczenia w eksporcie rosyjskiego węgla do Europy i ukraińskiej rudy żelaza to kłopoty dla europejskiego hutnictwa. Brak możliwości transportu produktów przez Morze Czarne, zablokowane porty, brak możliwości rozliczania transakcji po odcięciu rosyjskich banków od systemu płatności międzynarodowych SWIFT, to dodatkowe wyzwanie dla branży hutniczej, któremu trzeba będzie sprostać.W tej chwili europejskie huty muszą pilnie szukać nowych dostawców. Zgłaszają się również do JSW, ale odpowiedź na ich potrzeby nie jest możliwa w krótkim czasie. Przygotowanie produkcji, czy jej zwiększenie o 2-3 miliony ton rocznie, wymaga czasu - nawet kilku lat.Poważnym zagrożeniem dla realizacji planów rozwoju spółek z branży wydobywczej, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zaznaczają związkowcy - są też nowe oczekiwania banków i akcjonariuszy odnoszące się do środowiska, oczekiwań społecznych i zarządzania korporacyjnego. To zestaw reguł nazywanych w świecie finansów "ESG" (environmental, social, governance)."Powiedzmy to wreszcie wprost: oczekiwania, by świat inwestował w odnawialne źródła energii, pojazdy o napędzie elektrycznym, a jednocześnie ograniczał inwestycje w kopalnie czy górnictwo są sprzeczne ze sobą! Mamy potężny rozdźwięk pomiędzy postulatami świata finansów, a gospodarką realną, która wymagać będzie coraz więcej surowców.Ich pozyskiwanie z recyklingu jest przecież ograniczone, a te niezbędne do rozwoju energii odnawialnej trzeba będzie po prostu wydobyć. Przykłady? Nie jest możliwa budowa farm wiatrowych na lądzie i morzu bez naszego węgla koksującego. Zainstalowanie turbin wiatrowych na stalowych masztach o wysokości powyżej 200 metrów nad lustrem wody oraz posadowienie fundamentów tych wież na dnie mórz, w tym na Bałtyku, wymaga milionów ton stali - stali, do produkcji której niezbędny jest koks i węgiel koksujący" - zaznacza Solidarność JSW.Zaznacza również: "mamy nadzieję, że nastąpi nowe podejście do reguł ESG. Mamy nadzieję, że świat finansów zrozumie, iż nie może oczekiwać historycznych zmian w ewolucji nowych źródeł energii, nowych magazynów energii, nowych elektrycznych pojazdów, jeśli nadal będzie chciał ograniczać finansowanie nowych projektów surowcowych. Wysokie ceny surowców szybko przekładają się na wysokie ceny półproduktów, stali, baterii do samochodów czy kabli miedzianych. Na końcu tego łańcucha są konsumenci, każdy z nas płacący potem olbrzymie rachunki za prąd, gaz, mieszkanie itd".Solidarność JSW zaznacza, że banki finansujące Jastrzębską Spółkę Węglową też muszą zmienić podejście i wziąć pod uwagę nadzwyczajne czynniki wpływające obecnie na gospodarkę. Nie mogą oczekiwać, by JSW spłacała kredyty i - tym samym - była odcięta od nowych źródeł finansowania inwestycji."Dodatkowym negatywnym czynnikiem zarówno dla nas - osób indywidualnych, jak i naszej firmy, są rosnące odsetki od kredytów, jakie zaciągnęliśmy. Rosną stopy procentowe i będziemy coraz więcej wydawać na obsługę kredytów. Dla firmy ważne jest, by mogła dziś odbudować fundusz stabilizacyjny, który pozwolił jej przetrwać trudne, "pandemiczne" lata. Trzeba go znów zasilić kilkoma miliardami złotych, które stanowić będą "poduszkę finansową" gwarantującą stabilność podczas kolejnej dekoniunktury" - wskazuje Solidarność JSW.Reasumując, skoro świat i Europa będą potrzebowały surowca z JSW, zarząd spółki musi twardo negocjować z bankami, rozwijać inwestycje, by systematycznie zwiększać wydobycie i prowadzić mądrą politykę handlową z kontrahentami.W tym wszystkim - zdaniem związkowców - nie powinno się jednak zapominać o priorytetach, tymi zaś są bezpieczeństwo pracowników, a także troska o środowisko naturalne. Inwestycje w bezpieczeństwo pracy górników, środki ochrony, nowe urządzenia poprawiające bezpieczeństwo, w świetle rosnących zagrożeń naturalnych, to konieczność.Również działania ograniczające emisję metanu do atmosfery powinny być dalej prowadzone, tak by Jastrzębska Spółka Węglowa zmierzała ku samowystarczalności energetycznej. Ponadto takie kroki pozwolą zademonstrować naszym akcjonariuszom i bankom, które nas finansują, iż w rozsądny sposób podchodzimy do dbałości o środowisko.Solidarność JSW zaznacza, że nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że bez koksu i węgla koksowego jeszcze przez długie lata produkcja stali nie będzie możliwa. Aktualnie kilka koncernów hutniczych, przy wykorzystaniu ogromnych grantów europejskich, prowadzi prace nad możliwością wykorzystania wodoru w procesach wielkopiecowej produkcji stali, ale koszt wytworzenia takiej stali przewyższa kilkukrotnie koszt wytworzenia stali przy użyciu koksu."Czysta pragmatyka i racjonalność kosztowa sprawią, że w dającej się przewidzieć przyszłości węgiel koksowy i koks wciąż będą podstawowym surowcem światowego hutnictwa. Należy zatem inwestować w pracowników JSW, nowe maszyny i sprzęt, poprawiać jakość i stabilność parametrów węgla, by być rzetelnym, długoterminowym partnerem dla hut w Europie i na świecie. To się z pewnością opłaci" - podkreśla ZOK NSZZ Solidarność Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Należy tu przypomnieć, że Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) chce zwiększyć wydobycie węgla kamiennego do 16,1 mln ton rocznie w 2030 roku z około 14,5 mln ton w 2022 roku. Udział produkcji węgla koksowego ma wynieść powyżej 90 proc. od 2026 roku.W obszarze wydobycia model JSW przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego. W tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego grupy.Wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90 proc. od 2026 roku związany jest ze zmianą profilu produkcji będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania spółki w kierunku produkcji głównie węgla koksowego, m.in. poprzez zrealizowane inwestycje w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.- Bez węgla koksowego i koksu nie będzie stali, która jest podstawą cywilizacji - podkreśla prezes zarządu JSW Tomasz Cudny.Czytaj także: Były szef JSW: trzeba wstrzymać likwidację kopalni Krupiński, wojna wiele zmienia