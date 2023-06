JSW myśli o nowej inwestycji w odsalanie wód z kopalni. Skorzystać może Odra

JSW rozważa budowę nowego zakładu odsalania pokopalnianej wody lub zbiornika retencyjnego dla kopalni Knurów-Szczygłowice. Wiele zależy jednak od zmian w prawie. Zgodnie ze strategią środowiskową spółka zamierza wydać na ochronę wód do 2030 r. około pół miliarda złotych.

Zagospodarowanie pokopalnianych wód jest ogromnym i kosztownym wyzwaniem dla spółek węglowych.

Spółka z grupy JSW, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, jest drugim w Polsce producentem soli warzonej, dzięki wykorzystaniu wód z kopalni Budryk.

Firma produkuje rocznie około 65 tys. ton soli.

Nawet 13,5 mln3 wód dołowych jest wypompowywanych rocznie z wyrobisk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To problem związany nie tylko z podziemną eksploatacją i bezpieczeństwem górników, ale też zagrożenie ekologiczne dla wód powierzchniowych.

JSW korzysta z dwóch głównych sposobów zagospodarowania wód podziemnych. Głównym jest system retencyjno-dozujący „Olza”, który pozwala na dwa miesiące retencjonowania wód z kopalni, gdzie trafiają po oczyszczeniu z cząstek stałych w osadnikach. Sam kolektor służy do wymieszania wód pokopalnianych z rzecznymi poprzez 51 dysz zamontowanych w dnie Odry.

Znacznie skuteczniejszy jest jednak Zakład Odsalania Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, gdzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji z grupy kapitałowej JSW produkuje rocznie około 65 tys. ton soli.

Około 35 tys. ton to sól pochodząca z wód pokopalnianych, pompowanych nawet z głębokości 1200 metrów, ale pozostała część dokupywana jest na rynku, by zwiększyć stężenie solanki.

- Zakład pracuje 24 godziny na dobę przez cały rok. Solanki w pierwszej fazie są oczyszczane przez wieloetapową filtrację. Następnie zatężamy solanki przy pomocy filtrów odwróconej osmozy. W tym etapie uzyskuje się dwukrotne zmniejszenie ilości solanki z jednoczesnym podwojeniem stężenia soli - mówi Dariusz Leśnik, dyrektor ds. produkcji PGWiR.

Efekt ekologiczny połączony jest z pomysłem biznesowym

Cały proces trwa kilkanaście godzin. Podczas produkcji oddzielany jest też siarczan wapnia, który jest zatłaczany do kopalni jako podsadzka.

Ale najważniejszy jest fakt, że dzięki zakładowi każdego roku spółka oczyszcza około 1,5 mln m3 wód podziemnych z kopalni Budryk, które uwalniają się z górotworu podczas eksploatacji.

- Zakład działa na granicy opłacalności, ale chodzi przede wszystkim o ochronę wód - podkreśla Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy JSW. Bo wody z zakładu – po oczyszczeniu – są wypuszczane do rzeki Bierawki, będącej dopływem Odry.

Przy okazji, dzięki wodom z kopalni Budryk, PGWiR stał się ważnym dostawcą producentów żywności, jak i chemii gospodarczej.

- Obecnie jesteśmy drugim po Ciechu producentem warzonej soli spożywczej w Polsce. Produkujemy wysokogatunkową sól o krystalicznej czystości, odporną na proces zbrylenia - mówi Tomasz Dzierżawa, dyrektor ds. handlu i marketingu PGWiR.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice to ciągle wyzwanie

O ile kopalnie Borynia-Zofiówka-Bzie i Pniówek korzystają z kolektora „Olza”, a Budryk z zakładu odsalania, to w kopalni Knurów-Szczygłowice odwadnianie prowadzone jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne i polega na odpompowaniu zasolonych wód dołowych do osadników na powierzchni, gdzie podlegają procesowi mechanicznego czyszczenia. Kilkanaście procent odpompowanych zasolonych wód dołowych wykorzystywana jest w podziemnych procesach technologicznych. Te niewykorzystane, czyli większość, wprowadzane są do wód powierzchniowych w zlewni Odry, w tym do rzeki Bierawki.

Zdaniem spółki odbywa się to w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach i posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

Właśnie dlatego Greenpeace zaapelował kilka miesięcy temu do ministerstwa klimatu m.in. o pilną aktualizację pozwoleń wodno-prawnych i ograniczenie w nich dopuszczalnych limitów stężeń chlorków i siarczanów w wodach zrzucanych do rzek oraz wszczęcie odsalania kopalnianych solanek na dużą skalę. Zdaniem aktywistów, górnicze spółki powinny uzupełnić brakujące oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskać brakujące decyzje środowiskowe, które określają warunki wydobycia w kopalniach.