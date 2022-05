JSW na fali koniunktury. Rekordowy wynik

Wysokie ceny węgla koksowego oraz koksu w połączeniu ze wzrostem produkcji i sprzedaży pozwoliły grupie kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) osiągnąć rekordowe wyniki w historii firmy. Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku grupa JSW osiągnęła zysk netto w wysokości 1,85 mld zł, a więc o 82,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Jest ssanie na węgiel, zatem zapasy surowca w spółce sukcesywnie maleją.

Wolumen produkcji węgla w JSW ogółem w pierwszym kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie 3,8 mln ton i był wyższy o 5,4 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku sprzedaż węgla ogółem wzrosła o 6,7 proc. w relacji do czwartego kwartału 2021 roku i wyniosła 4,1 mln ton.

Wydatki na inwestycje wyniosły 541,3 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były wyższe o 15,2 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego.

W pierwszym kwartale 2022 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,60 mld zł. To wzrost o 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Łączne przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej JSW były wyższe o 27,3 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku i osiągnęły wartość 4,93 mld zł.

Firma wypracowała 1,85 mld zł zysku netto w porównaniu do straty rok wcześniej w wysokości 179 mln zł, przy czym ekonomiczne skutki kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek oraz Zofiówka nie zakłócają realizacji strategicznych celów grupy JSW.

- Patrząc na stopień realizacji poszczególnych naszych kategorii operacyjnych i finansowych, myślę, że potwierdzamy możliwość realizacji naszych celów strategicznych - wskazywał w trakcie konferencji wynikowej 20 maja wiceprezes JSW Robert Ostrowski, odpowiedzialny za sprawy finansowe. Wskazał przy tym, że ekonomiczne skutki obydwu katastrof będę widoczne w wynikach drugiego kwartału br.

W kwietniu seria wybuchów metanu w kopalni Pniówek zabiła 16 górników; ciała 7 z nich nadal znajdują się za tamą, którą odizolowano rejon katastrofy od pozostałych wyrobisk. Kilka dni później w wyniku wstrząsu i wypływu metanu w kopalni Zofiówka zginęło 10 górników.

Jastrzębska spółka wstępnie oszacowała, że te dwa wypadki spowodują zmniejszenie wydobycia węgla w tym roku o około 400 tys. ton.

Wysokie ceny węgla napędzają wyniki

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1366 zł za tonę, tj. więcej o 26,3 proc, natomiast cena koksu wzrosła o 12,7 proc dochodząc do poziomu 1976 zł za tonę.

Wolumen produkcji węgla ogółem w pierwszym kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie 3,8 mln ton i był wyższy o 5,4 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku. Produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku sprzedaż węgla ogółem wzrosła o 6,7 proc. w relacji do czwartego kwartału 2021 roku i wyniosła 4,1 mln ton. Sprzedaż koksu w pierwszym kwartale 2022 roku zrealizowana została na poziomie 0,9 mln ton i była wyższa o 7,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,68 mld zł, tj. więcej o 31,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 20,7 proc. w analizowanym okresie i sięgnęły 2,06 mld zł.

Edward Paździorko, wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych wskazał, że we wszystkich kopalniach spółki prowadzone są analizy, których efektem będzie m.in. określenie, jak duży okaże się ostatecznie ubytek w wydobyciu i jak rozłoży się to w kolejnych kwartałach. Powstaną również wytyczne dotyczące organizacji pracy w poszczególnych zakładach. Należy tu przypomnieć, że okoliczności katastrof w obu kopalniach badają powołane do tego komisje.

Zaznaczył również, że wszystkie pozostałe ściany wydobywcze w kopalniach Pniówek i Zofiówka pracują obecnie normalnie. Ściana w Pniówku, w pobliżu której doszło odo katastrofy, była w końcowym etapie eksploatacji. Natomiast wyłączony obecnie z robót rejon w Zofiówce ma dla JSW, na co zwrócił uwagę Edward Paździorko, przyszłościowy charakter. Przyszłość tego rejonu będzie zależeć głównie od rekomendacji komisji, wyjaśniającej okoliczności tragedii.

Pytany o zagrożenie trwałego wyłączenia z eksploatacji rejonu katastrofy w kopalni Zofiówka, wiceprezes Paździorko ocenił, że chociaż zawsze istnieje tego typu ryzyko, może być i tak, że mniejszym ryzykiem okaże się rozcięcie złoża do końca i eksploatacja ściany wydobywczej niż pozostawienie niewybranego złoża, co mogłoby być zagrożeniem dla pozostałych partii.

JSW obecnie wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku węgla; zapasy surowca w spółce spadły do poziomu niewiele ponad 670 tys. ton. Natomiast zapasy koksu wynoszą około 170 tys. ton. To taki poziom zapasu, który grupa JSW musi utrzymywać.

