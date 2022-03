JSW na fali wznoszącej

W 2021 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) osiągnęła zysk netto w wysokości niemal 953 mln zł. Konsekwentna polityka handlowa, wsparta wzrostami cen węgla koksowego i koksu, oraz ustabilizowanie wydobycia i poprawa jego efektywności, pozwoliły spółce osiągnąć dobre wyniki finansowe. W 2021 roku zakłady wchodzące w skład Grupy wyprodukowały 13,8 mln ton węgla ogółem oraz 3,7 mln ton koksu.

Produkcja węgla koksowego i węgla do celów energetycznych wyniosły odpowiednio 80 proc. i 20 proc.Przychody Grupy ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych były wyższe o 42,9 proc. niż w roku ubiegłym i wyniosły ponad 5 mld zł, natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były wyższe o 69,1 proc. i również osiągnęły ponad 5 mld zł.Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Grupa od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego dzięki produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu, jak również z uwagi na usytuowanie działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców.