JSW: nastał czas zaciskania pasa

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie produkcja węgla wyniosła 6,7 mln ton, natomiast produkcja koksu 1,6 mln ton. - W obliczu trwającej recesji wywołanej pandemią Covid-19 przed nami perspektywa zaciskania pasa i rozsądnych oszczędności - zaznacza Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Produkcja stali w Unii Europejskiej spadła o 18,7 proc., a na świecie o 6 proc., co przełożyło się na zmniejszenie popytu na produkowany przez Grupę JSW węgiel metalurgiczny i koks. W drugim kwartale bardziej odczuwalny był spadek zapotrzebowania na koks, dlatego też znacząco zwiększono wysyłki koksu na rynki zamorskie, pozyskując nowych odbiorców stanowiących alternatywę dla niepewnego rynku europejskiego.Poza tym, realizowana jest sprzedaż głównie w oparciu o kontrakty wieloletnie, które nie zostały wypowiedziane, a jedynie okresowo ograniczone i powrócą do pełnej realizacji po ustaniu ograniczeń spowodowanych Covid-19.- Jastrzębska Spółka Węglowa jest wrażliwa na wahania koniunkturalne w przemyśle, natomiast wiadomo, że recesja wynikająca z pandemii nie będzie wieczna - komentuje dla WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Ożywienie w przemyśle, w tym w branży hutniczej i motoryzacyjnej umożliwi JSW odbicie się - dodaje Jerzy Markowski.Obecnie Grupa Kapitałowa JSW zatrudnia około 30 760 osób, w tym ponad 22 300 w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. W JSW liczą, że uda się im utrzymać realizację niezbędnych inwestycji, w tym robót przygotowawczych.