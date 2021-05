JSW nie zamierza przejmować kopalń od Taurona

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie kupi ani nie przejmie nieodpłatnie kopalń od Taurona i innych spółek górniczych - oświadczyła we wtorek JSW. Przedstawiciele spółki poinformowali, że takich działań nie przewiduje ani strategia spółki, ani żaden inny dokument.

Wtorkowe oświadczenie JSW to odpowiedź na poniedziałkową wypowiedź prezesa Taurona Pawła Strączyńskiego.



W wywiadzie dla Parkiet TV poinformował on, że chce spotkać się z zarządem JSW i zaoferować tej spółce np. kopalnię Brzeszcze, należącą obecnie do spółki Tauron Wydobycie.

"Jastrzębska Spółka Węglowa SA oświadcza, że nie była i nie jest zainteresowana kupnem ani nieodpłatnym przejęciem kopalń z aktywów spółki Tauron i innych górniczych przedsiębiorstw" - odpowiedziała we wtorek JSW.

Rzecznik górniczej spółki Sławomir Starzyński zaznaczył, że wypowiedź prezesa Taurona nie była w żaden sposób uzgodniona z zarządem JSW.

"Nasza spółka nie planuje żadnych rozmów i spotkań związanych z ewentualnym zakupem kopalń, gdyż JSW SA nie będzie przejmowała aktywów węglowych (ani płatnie, ani bezpłatnie). Takich działań nie przewiduje strategia spółki ani żaden inny dokument" - czytamy w oświadczeniu rzecznika JSW.

"Apelujemy o rozwagę w składaniu podobnych deklaracji wobec JSW, która jest spółką giełdową, wrażliwą na tego rodzaju doniesienia" - napisał rzecznik jastrzębskiej firmy.

W poniedziałkowym wywiadzie prezes Taurona, pytany o przyszłość kopalń spółki Tauron Wydobycie, ocenił, że nie zostaną one w grupie Tauron. "Tauron Wydobycie docelowo trafi do pomiotu wskazanego przez naszego głównego udziałowca, czyli przez Skarb Państwa. Czekamy na informacje" - mówił Paweł Strączyński, wskazując, że podmiotem może być np. JSW, PGG, SRK czy Węglokoks.

Pytany, czy JSW mogłaby być zainteresowania kopalniami Tauronu, prezes odpowiedział: "Kopalnia Brzeszcze dysponuje pokładami węgla koksującego i nie wykluczam, że nie byłaby interesującym kąskiem dla JSW". "W tej sprawie będę chciał się jak najszybciej spotkać z zarządem JSW i zaproponować zainteresowanie tematem kopalni Brzeszcze czy kopalni Sobieski" - dodał Paweł Strączyński.

Zdaniem prezesa Grupy Tauron, wydzielenie aktywów węglowych powinno odbyć się w sposób kontrolowany, a dla Tauronu im szybciej zapadnie decyzja w tej sprawie, tym lepiej.