JSW odpowiada: tak, kopalnie leją zasoloną wodę do Odry, ale zgodnie z przepisami

Zanieczyszczenie wód Odry słoną wodą przez kopalnie to główna przyczyna rozwoju złotych alg – uważa Greenpeace. Jastrzębska Spółka Węglowa przypomina, że wprowadzanie przez kopalnie słonych wód do środowiska odbywa się na podstawie obowiązujących pozwoleń.

Złote algi spowodowały w ubiegłym roku katastrofę ekologiczną na Odrze.

Greenpeace uważa, że kolejna katastrofa na Odrze jest prawdopodobna już w tym roku, a fatalny scenariusz może powtórzyć się na Wiśle.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że wprowadzanie słonych wód do środowiska z kopalń spółki odbywa się na podstawie obowiązujących zezwoleń.

Greenpeace opublikował wczoraj raport dotyczący zasolenia dwóch największych polskich rzek, w którym czytamy m.in.: „Działalność spółek górniczych oraz beztroskie spuszczanie stężonych roztworów soli do dopływów Odry należy uważać za pierwotną przyczynę zniszczenia ekosystemu tej rzeki. Kiedy w lecie przyjdą wyższe temperatury, a poziom rzeki w Odrze spadnie, może dojść do kolejnej katastrofy. Co gorsza, jeśli toksyczne mikroorganizmy znalazły się w międzyczasie także w dorzeczu Wisły, scenariusz katastrofy ekologicznej może się powtórzyć także w przypadku tej największej polskiej rzeki”.

Eksperci Greenpeace zbadali dopływy obu największych polskich rzek w miejscach, gdzie pojawiają się zrzuty z kopalń. Wśród nich była rzeka Bierawka, do której wpływają ścieki z należącej do JSW kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Jak mówią eksperci Greenpeace, zasolenie rzeki w tym miejscu gwałtownie rośnie.

JSW: zrzut zasolonej wody odbywa się zgodnie z zezwoleniami

Dziś JSW poinformowała, że wprowadzanie słonych wód do środowiska z kopalń spółki odbywa się na podstawie zezwoleń wydawanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. – Zasolone wody dołowe z większości kopalń JSW trafiają do systemu dozującego „Kolektor Olza”, a następnie w sposób kontrolowany trafiają do rzeki Odry. Wody zasolone wprowadzane są do rzeki poprzez dysze rozmieszczone w dnie koryta Odry, co umożliwia wymieszanie wód na krótkim odcinku rzeki. Kontrola zasolenia Odry prowadzona jest poprzez stację monitoringową w Krzyżanowicach. Funkcje retencyjno-dozujące oparte na precyzyjnym i stałym monitoringu pozwalają zmniejszyć maksymalne stężenia soli w Odrze o 60 proc. od wartości dopuszczalnych – informuje Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy JSW.

Kopalnie „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” nie są jednak objęte kolektorem Olza.