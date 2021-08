JSW odrabia covidowe straty

W pierwszym półroczu tego roku wzrosła zarówno produkcja węgla metalurgicznego, jak i koksu oraz ich sprzedaż, co przełożyło się na wyższe przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Wynik EBITDA wyszedł „nad kreskę”, ale zysk netto, choć także się poprawił, pozostał na minusie.

Zyski na lepszym poziomie

Drugie półrocze z dobrymi perspektywami

Zarząd JSW zwrócił uwagę, że koszty wzrosły o 260 mln zł. Najwyższy wzrost zanotowały koszty pracy, co było spowodowane m.in. zniesieniem ograniczeń pandemicznych. Następuje także widoczny wzrost kosztów emisji CO2, co odbija się na kosztach energii, które od stycznia tego roku podwyższa dodatkowo opłata mocowa, zwiększająca opłaty dystrybucyjne.Spółka stara się obniżać koszt energii zwiększając własną produkcję na bazie metanu. W pierwszym półroczu wyprodukowano ok. 75 000 MWh energii, a plan na cały rok to 150 000 MWh, co będzie oznaczało wzrost o 50 proc. rok do roku.W sumie przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 4,177 mld zł i były o 22 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Skorygowana EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 339,4 mln zł. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych wyniosła 255,9 mln zł. Do kosztów jednorazowych zarząd JSW zaliczył utworzenie dodatkowego odpisu aktualizującego wartość majątku będącej w budowie kopalni Jastrzębie-Bzie w wysokości 73,0 mln zł i koszty poniesione w związku z pandemią (20,5 mln zł), ale także rozwiązanie rezerwy związanej ze sporem z Famurem.Strata EBITDA w segmencie węglowym wyniosła 472,1 mln zł (przed rokiem strata wynosiła 601,7 mln zł), a w segmencie koksowym osiągnięto zysk EBITDA, który wyniósł 757,3 mln zł (wobec 41,5 mln zł straty rdr.)Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2021 roku 330,5 mln zł straty netto wobec 973,8 mln zł straty netto rok wcześniej.Według JSW w drugim półroczu tego roku można się spodziewać większego wydobycia niż w pierwszym, lecz wydobycie za sześć pierwszych miesięcy tego roku było zgodne z planem techniczno-ekonomicznym spółki. - Nie przewidujemy zmiany struktury wydobycia, planujemy stopniowe zwiększanie udziału wydobycia węgla koksowego - poinformowano podczas konferencji. Wyniki i sytuacja w II półroczu będą więc w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji branży stalowniczej.Czytaj także: Węgiel koksowy kluczowy w transformacji przemysłu stalowego. Popyt będzie rósł P.o. prezesa zarządu JSW Stanisław Prusek poinformował też, że pierwsza tona węgla z kopalni Jastrzębie-Bzie ma wyjechać zgodnie z planem na koniec 2021 r.W końcu czerwca br. JSW miała na zwałach 1,41 mln ton zapasów węgla i 145,8 tys. ton koksu. W obu przypadkach to znaczny spadek, porównując z końcem pierwszego półrocza 2020.Grupa Kapitałowa JSW SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej.JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22,2 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.