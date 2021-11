JSW odwołała uroczystości barbórkowe. Podobną decyzję rozważa PGG

Zatrudniająca ok. 22 tys. osób Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o odwołaniu tegorocznych uroczystości barbórkowych ze względu na zagrożenie epidemiczne. Podobną decyzję rozważa największy krajowy producent węgla - zatrudniająca blisko 39 tys. pracowników Polska Grupa Górnicza (PGG).

W ubiegłym roku z uwagi na pandemię odwołano obchody z okazji Dnia Górnika, zakładano, że w 2021 roku odbędą się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Obserwowany wzrost zakażeń skłonił spółki do odwołania uroczystości barbórkowych.

Ostateczną decyzję w tej sprawie PGG ma wydać w najbliższym czasie.

Obchodzony 4 grudnia Dzień Górnika co roku jest okazją do uroczystych spotkań i akademii, a w kościołach odprawiane są msze w intencji pracowników kopalń. Odbywają się spotkania emerytów górniczych, a także tradycyjne biesiady piwne. W ubiegłym roku z powodu epidemii większość masowych uroczystości odwołano lub zmieniono ich formułę. Zakładano, że w tym roku obchody odbędą się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Obserwowany w ostatnim czasie wzrost zachorowań skłania jednak spółki węglowe do zmiany planów.

"Ze względu na bezpieczeństwo pracowników podczas pandemii, oraz biorąc pod uwagę zalecenia sztabu kryzysowego, zarząd JSW SA podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanych w listopadzie i grudniu uroczystości barbórkowych w zakładach JSW" - poinformowała w poniedziałek PAP wiceszefowa Biura Biuro Komunikacji i PR Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Zgodnie z wcześniejszym planem uroczystości barbórkowe - akademie z wręczeniem odznaczeń i awansów na wyższe stopnie górnicze, spotkania z emerytami czy biesiady piwne - miały odbyć się w każdej z kopalń JSW. Zarząd spółki zobowiązał jednak dyrekcje kopalń do odwołania obchodów lub do zmiany ich terminu.

Podobnie jak w JSW, może być w Polskiej Grupie Górniczej - ostateczną decyzję w tej sprawie największa węglowa firma ma ogłosić w najbliższą środę. Wstępnie planowano główne barbórkowe spotkanie na 3 grudnia w sali Akademii Muzycznej w Katowicach.

"W związku z sytuacją epidemiczną, poważnie rozważamy odwołanie centralnej uroczystości barbórkowej oraz znaczące ograniczenie obchodów w poszczególnych kopalniach" - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

W ostatnim czasie kopalnie notują wzrost zakażeń koronawirusem wśród pracowników. W Polskiej Grupie Górniczej aktualnie zakażonych jest 45 osób, a 48 pracowników przebywa na kwarantannie. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej w poniedziałek odnotowano 13 nowych zakażeń: osiem w kopalni Pniówek, jedno w kopalni Jastrzębie-Bzie i cztery w Zakładzie Wsparcia produkcji. Na kwarantannie przebywa 61 pracowników JSW. Od początku pandemii zakażonych było 5937 pracowników jastrzębskiej spółki, a wyzdrowiało 5885.

Barbórki nie odwołuje na razie najważniejsza górnicza instytucja - Wyższy Urząd Górniczy (WUG), nadzorujący ruch zakładów górniczych i kontrolujący przestrzeganie norm bezpieczeństwa w kopalniach. Nadzór górniczy zamierza świętować Barbórkę 25 listopada w mieszczącej blisko tysiąc osób sali koncertowej Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek - Katowice Miasto Ogrodów. Ze względów sanitarnych zdecydowano jednak, że sala będzie wypełniona gośćmi jedynie w ok. 30 proc.

W ub. tygodniu prezes WUG Adam Mirek skierował apel do uczestników uroczystości barbórkowych, przypominając, iż czas tegorocznych obchodów jest wyjątkowo trudny i "z uwagi na panujące zagrożenie pandemiczne wymaga specjalnych przygotowań".

"Zdrowie, życie i bezpieczeństwo ludzkie są wartościami nadrzędnymi i nie wolno o tym zapominać. Dlatego też, aby minimalizować negatywne skutki pandemii spowodowane zakaźną chorobą COVID-19, musimy świadomie i odpowiedzialnie stosować się do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, medycznych ekspertów i służb sanitarnych" - napisał prezes WUG w piątkowym liście.

Dr inż. Adam Mirek zaapelował do wszystkich, którzy zamierzają uczestniczyć w barbórkowych obchodach, aby "dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych pamiętali o szczepieniach przeciw COVID-19 oraz środkach ochrony sanitarnej". Zapewnił o staraniach organizatorów, aby "tradycyjne spotkanie Górniczej Braci było bezpieczne".

"Zdaję sobie sprawę, że szczepienia przeciw COVID-19 to indywidualna decyzja każdego z nas. Może więc warto w sytuacjach, gdy różne względy nie pozwoliły na dokonanie wspomnianych szczepień, rozważyć swój udział w naszym wydarzeniu, chroniąc w ten sposób zdrowie i życie zarówno swoje, jak i innych" - wskazał szef polskiego nadzoru górniczego, nawiązując do planowanych obchodów barbórkowych.

"SARS-CoV-2 to silny przeciwnik, z którym cały czas toczymy nierówną walkę. Bądźmy odpowiedzialni, bądźmy bezpieczni, bądźmy zaszczepieni" - podsumował prezes WUG.

Barbórka - tradycyjny Dzień Górnika - obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie świętują górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite - kruszywa, piasek i żwir - w Polsce jest ponad 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia ok. 180 tys. pracowników, w tym niespełna 80 tys. w kopalniach węgla kamiennego.