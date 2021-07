JSW planuje wykorzystywać 100 proc. ujmowanego metanu w kopalniach

Efektywność odmetanowania kopalń w górnictwie światowym kształtuje się na poziomie 30 proc. - w JSW za rok 2020 ten wskaźnik wyniósł 39 proc. Spółka zakłada, że w roku 2025 całość metanu ujmowanego systemem odmetanowania będzie gospodarczo wykorzystywana.

Metan a dywidenda

Rośnie wykorzystanie metanu

- JSW na bieżąco monitoruje działania UE w obszarze strategii metanowej. Jako spółka wydobywająca surowiec strategiczny dla rozwoju UE przedstawiliśmy swoje stanowisko w tym temacie. Jesteśmy przekonani, że działania KE w tym obszarze będą racjonalne i nie spowodują pogorszenia konkurencyjności produktów oferowanych przez JSW względem importowanych spoza UE - odpowiedziała JSW.Firma przyznała, że nie analizowała kwestii dotyczących wprowadzenie standardów emisji metanu na możliwości wypłaty dywidendy.JSW zaznaczyła, że polityka w zakresie dywidendy uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które zarząd uzna za istotnej i będzie podlegała zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do powyższych czynników.- Obecnie, mając na uwadze podpisane przez JSW umowy pożyczki z PFR dotyczące wsparcia w ramach programu rządowego tarcza finansowa PFR dla dużych firm, dla których okres spłaty zobowiązań przypada na wrzesień 2024 roku, zarząd JSW nie może rekomendować w okresie trwania wsparcia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji lub innej kwoty od lub w odniesieniu do swego kapitału zakładowego, brak możliwości, bez uprzedniej zgody PFR - odpowiedziała JSW.Akcjonariusz zwrócił uwagę, że Global Energy Monitor sklasyfikował kopalnię Bzie-Dębina jako jedną z najbardziej metanowych na świecie. Spółka zdementowała jednak te pogłoski.- Wydobycie węgla w nowo budowanej kopalni Jastrzębie-Bzie, która eksploatować będzie złoże Bzie Dębina, jeszcze nie zostało rozpoczęte. Obecnie trwają roboty udostępniające. Sporządzone przez rzeczoznawców prognozy metanowości dla tej kopalni nie wskazują aby jej metanowość była znacząco różna od pozostałych naszych kopalń. Przed rozpoczęciem eksploatacji planowane jest uruchomienie systemu odmetanowania - wyjaśniła JSW.W 2020 r. w procesie eksploatacji węgla w kopalniach spółki wydzieliło się prawie 362,8 mln m sześc. metanu, z czego 220,4 mln m sześc. trafiło do atmosfery poprzez wentylację wyrobisk, a 142,4 mln m sześc. ujęto w instalacje odmetanowania. 86 mln m sześc. gazu pozyskanego w ramach odmetanowania wykorzystano do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - ponad 26 mln m sześc. pozyskanego metanu posłużyło do wytwarzania prądu, ciepła i chłodu we własnych instalacjach JSW, a niespełna 60 mln m sześc. sprzedano odbiorcom zewnętrznym. 56,4 mln m sześc. ujętego metanu nie zostało wykorzystane.W 2020 r. JSW pokryła 18 proc. swojego zapotrzebowania energią wytworzoną z metanu, z czego połowę wyprodukowała we własnych instalacjach.