JSW podała dane o produkcji węgla. Lepiej już było

Produkcja węgla w grupie JSW w czwartym kwartale 2022 roku ogółem wyniosła 3,47 mln ton i była wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. o ok. 1,1 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. była niższa o ok. 2,9 proc.

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,76 mln ton i była wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku o ok. 4,8 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku wyższa o ok. 0,5 proc.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,71 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. o ok. 11,3 proc., a w stosunku do czwartego kw. 2021 r. była niższa o ok. 14,1 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,29 mln ton i była niższa kwartał do kwartału o ok. 5,8 proc., a w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. niższa o ok. 13,4 proc. Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,51 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. o ok. 5,5 proc. a rok do roku niższa o ok. 9,6 proc.

Produkcja koksu ogółem w ostatnim kwartale 2022 r. wyniosła 0,68 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. o ok. 13,4 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku odnotowała spadek o ok. 24,2 proc.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.