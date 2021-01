JSW podała wyniki produkcji węgla i koksu za czwarty kwartał. Są spadki

W czwartym kwartale 2020 r. w Grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) produkcja węgla ogółem wyniosła 3,77 mln ton, a koksu 0,93 mln ton. Wyniki operacyjne segmentu węglowego w czwartym kwartale 2020 roku były następujące: produkcja węgla ogółem wyniosła 3,77 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 r. o około 4,5 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2019 r. niższa o około 3,4 proc.

Mocni w węglu koksowym

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w czwartym kw. 2020 r.w stosunku do kwartału ubiegłego spadła o ok. 1proc.Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w czwartym kw. 2020r. wzrosły w stosunku do kwartału ubiegłego o ok. 2 proc. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w zł) na bazie FCA sprzedanego przez Grupę JSW w czwartym kw. 2020 r.wzrosła o ok. 5 proc. w stosunku do trzeciego kw. 2020 r. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 6 proc.Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.Węgiel wydobywany przez Grupę JSW - w tym głównie węgiel koksowy - wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach.W 2019 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu.Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2019 roku zatrudniała łącznie 30 629, w tym ponad 22 tysiące w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.