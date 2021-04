JSW podała wysokość i termin podwyżek wynagrodzeń

Od początku lipca br. wynagrodzenia pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) mają wzrosnąć o 3,4 proc., czyli wskaźnik ubiegłorocznej inflacji - zakłada zarząd spółki w przygotowanym do przyjęcia planie techniczno-ekonomicznym na 2021 r.

"Jesteśmy w przededniu zatwierdzenia planu techniczno-ekonomicznego. Pewnie słyszeli państwo, że planujemy pewną optymalizację kosztową. Ale wasze miejsca pracy, wasze płace są bezpieczne. Zaprogramowaliśmy podwyżki płac od 1 lipca na poziomie 3,4 proc. - to jest poziom inflacji. Nie jesteśmy w stanie jej udzielić państwu wcześniej z uwagi na podpisane umowy finansowe, m.in. z PFR" - poinformowała prezes Piontek.

Wszystko zgodnie z zapowiedziami

Już w ub. tygodniu zarząd JSW - odnosząc się do związkowych postulatów płacowych - poinformował, że w przygotowanym do zatwierdzenia planie techniczno-ekonomicznym spółki na 2021 rok przewidziano "inflacyjną" podwyżkę od lipca br. Jak podali w czwartek w portalu społecznościowym związkowcy, w wystąpieniu prezes do załogi deklaracje te zostały potwierdzone i skonkretyzowane - podwyżka ma wynieść 3,4 proc., czyli tyle, ile średnioroczna inflacja w minionym roku.

W ub. tygodniu związkowcy z JSW opublikowali w internecie porozumienie płacowe, zawarte - jak podali - w ubiegłym roku z ówczesnym zarządem spółki. Przewidywało ono podwyżki stawek płac zasadniczych w spółce o 4 proc. od początku marca zeszłego roku oraz wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości od 2,7 do 3,5 tys. zł. Związkowcy upomnieli się o realizację tych postulatów, zarząd firmy oświadczył jednak, że zeszłoroczne porozumienie nie było "przedmiotem obrad zarządu" ani "przedmiotem raportu giełdowego spółki".

Zarząd jastrzębskiej spółki zapewnił wówczas także, iż "pracuje nad możliwościami wszelkiej poprawy warunków pracy i płacy załogi JSW dostosowanych do zastanej przez nowy zarząd kondycji finansowej spółki". W 2021 rok - jak poinformowała wcześniej spółka - JSW zakłada podwyżkę o wskaźnik inflacji, wprowadzoną od połowy tego roku.

"Obecny zarząd JSW SA pracuje nad planem techniczno-ekonomicznym, który będzie lada chwila przyjmowany przez spółkę. W planie tym zarząd założył podwyżki płac na poziomie inflacji od lipca 2021 r., z uwzględnieniem zapisów wynikających z umów z instytucjami finansowymi" - oświadczyła przed tygodniem jastrzębska spółka.

Program oszczędnościowy po trudnym, 2020 roku

W ubiegłym, kryzysowym dla JSW, roku w spółce nie było podwyżek ani jednorazowych nagród. W 2020 r. ceny węgla i koksu z Grupy JSW spadły średnio o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmalały o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 rok stratą przekraczającą 1,5 mld zł. Nowa prezes Barbara Piontek zapowiedziała program oszczędnościowy, który jednak - jak podkreśliła - nie dotknie wynagrodzeń pracowników ani nie spowoduje redukcji miejsc pracy.

W końcu marca JSW przedłużyła gwarancje zatrudnienia dla ponad 22-tysięcznej załogi o kolejne 10 lat. "Bardzo się cieszę, że udzieliliśmy państwu gwarancji pracowniczych. To było naszą inicjatywą - zarządu - ażeby gwarancje pracownicze otrzymali państwo na okres 10 lat, a nie - tak jak wnioskowali przedstawiciele - na 5 czy 6 lat" - powiedziała prezes Piontek w wystąpieniu adresowanym do pracowników. "Jesteście państwo inwestycją naszej firmy, dzięki państwu jesteśmy w stanie się stabilnie rozwijać" - dodała.

Prezes JSW przypomniała, że z jej inicjatywy powstały rozwiązania ujęte w projekcie nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej - zgodnie z propozycją nowelizacji, dniówki przepracowane przez oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach covidowych mają być wliczane do górniczej emerytury na takiej samej zasadzie jak dniówki przepracowane na dole kopalni.