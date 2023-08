JSW produkuje krytyczny surowiec, a rząd zabiera jej miliardy złotych

- To skandal, że rząd chce zabrać Jastrzębskiej Spółce Węglowej 2 miliardy złotych - komentuje dla portalu WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

- To skandal, że rząd chce zabrać Jastrzębskiej Spółce Węglowej 2 miliardy złotych. Te pieniądze są potrzebne tu, na Śląsku. JSW produkuje węgiel, który jest surowcem krytycznym, kluczowym dla przemysłu Unii Europejskiej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

- Z drugiej strony trzeba podkreślić, że jesteśmy w fazie transformacji elektroenergetycznej, gdzie PiS zlikwidował już 14 kopalń i podjął decyzję o likwidacji kolejnych 17 zakładów. W strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej PiS zlikwidował już dwie: KWK Krupiński i KWK Jas-Mos - dodaje Gadowski.

- Te pieniądze powinny tu zostać, a tereny po zlikwidowanych kopalniach trzeba przywrócić gospodarce, muszą na nich powstać nowe miejsca pracy. To w te działania powinna się zaangażować Jastrzębska Spółka Węglowa - uważa Krzysztof Gadowski.

- Inwestować w nowe odnawialne źródła energii, które może wykorzystać do ograniczenia kosztów wydobycia węgla. Nie słyszałem, żeby JSW zwiększyła środki w planie techniczno-operacyjnym na usuwanie szkód górniczych czy to względem samorządów, czy osób prywatnych - dodaje.

Krzysztof Gadowski podkreśla, że w czasie obrad Sejmu czy komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, kiedy ten projekt był omawiany, był jedynym posłem ze Śląska, który zwrócił na to uwagę.

- Nie słyszałem tam żadnego posła PiS, który dotknął tematu. Nie widziałem też przedstawicieli strony społecznej, czyli związków zawodowych, na posiedzeniach komisji czy podczas obrad sejmowych - zaznacza Gadowski.

Gadowski: poruszyłem absurd, w jakiej wysokości obciąża się JSW

- Z trybuny sejmowej poruszyłem absurd, w jakiej wysokości obciąża się JSW, która zmuszana jest do przekazania podatku solidarnościowego w wysokość 2 mld zł do budżetu państwa - mówi Gadowski.

- Dla porównania - taki moloch jak PKN Orlen, który łupił Polaków w trakcie pandemii, szalejącej drożyzny i wojny w Ukrainie, a w ostatnim czasie zanotował 33,5 mld zł, przekazał tylko 4 mld zł podatku za handel energią i gazem. Ani złotówki za handel paliwem, które jest dominującym źródłem dochodu tej spółki. Będąc ponoć naszym srebrem rodowym, powinien chronić społeczeństwo, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, a nie nakładać tak wysokie marże. To skandal - ocenia Gadowski.

- Trzeba jednocześnie podkreślić, że ustawa oprócz podatku, tzw. normatywnego od dochodu osiągniętego w 2022 roku przez podmioty i wytwórców sektora węgla i koksu, zawierała ważne elementy dotyczące ochrony najsłabszych, zapisy, o które Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wnioskowała już od roku - zaznacza Krzysztof Gadowski.

- Chodzi o szersze wsparcie odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej z 2 MWh do poziomu 3 MWh rocznie, dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi (z 2,6 MWh do poziomu 3,6 MWh rocznie) oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (z 3 MWh do poziomu 4 MWh rocznie) - dodaje Gadowski.

Wskazuje przy tym, że bardzo ważnym elementem jest obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/MWh.

- Przecież cena energii na rynku spadała już kilka miesięcy temu, a rząd do tej pory nic z tym nie zrobił. Mając na uwadze ciężką sytuację, w której znaleźli się Polacy za sprawą nieudolnej polityki PiS oraz podmioty, które nie mogły do tej pory korzystać ze wsparcia rządu, tak jak państwowe molochy, Koalicja Obywatelska poparła tę ustawę - podkreśla Krzysztof Gadowski.